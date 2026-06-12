Paolo Sorrentino nel ritiro del Brasile con Ancelotti: svelato il motivo

In attesa dell'esordio ufficiale nel Mondiale, il Brasile ha ospitato nel proprio ritiro il regista Paolo Sorrentino . Il premio Oscar e appassionato di calcio ha avuto modo di prepare un documentario che sarà dedicato a Carlo Ancelotti e che ripercorrerà gran parte della sua straordinaria carriera.

Sorrentino e il documentario su Ancelotti

Sorrentino, tifoso del Napoli, è presente nella sede del ritiro della formazione sudamericana e con le sue telecamere sta immortalando alcuni momenti legati alla quotidianeità del tecnico italiano. Che il Brasile ha scelto per provare a dare la caccia ad un titolo mondiale che manca dal 2002. Il documentario, del quale non è stato ancora svelato il titolo, ripercorrerà la carriera di Carlo Ancelotti.

La carriera di Carlo Ancelotti

Il tecnico emiliano è considerato uno degli allenatori più famosi e vincenti della storia:: è l'unico ad aver vinto uno scudetto nei cinque campionati principali: Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Dopo l'ultima esperienza alla guida del Real Madrid, ha accettato la panchina del Brasile.