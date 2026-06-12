Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paolo Sorrentino nel ritiro del Brasile con Ancelotti: svelato il motivo

Il regista italiano, vincitore di un Premio Oscar, si è intrattenuto a lungo con il tecnico italiano
2 min
TagsmondialeBrasileAncelotti

In attesa dell'esordio ufficiale nel Mondiale, il Brasile ha ospitato nel proprio ritiro il regista Paolo Sorrentino. Il premio Oscar e appassionato di calcio ha avuto modo di prepare un documentario che sarà dedicato a Carlo Ancelotti e che ripercorrerà gran parte della sua straordinaria carriera.

 

 

Sorrentino e il documentario su Ancelotti

Sorrentino, tifoso del Napoli, è presente nella sede del ritiro della formazione sudamericana e con le sue telecamere sta immortalando alcuni momenti legati alla quotidianeità del tecnico italiano. Che il Brasile ha scelto per provare a dare la caccia ad un titolo mondiale che manca dal 2002. Il documentario, del quale non è stato ancora svelato il titolo, ripercorrerà la carriera di Carlo Ancelotti.

La carriera di Carlo Ancelotti

Il tecnico emiliano è considerato uno degli allenatori più famosi e vincenti della storia:: è l'unico ad aver vinto uno scudetto nei cinque campionati principali: Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Dopo l'ultima esperienza alla guida del Real Madrid, ha accettato la panchina del Brasile. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Un compleanno 'mondiale' per AncelottiDanilo: "Ancelotti come Cristiano Ronaldo"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS