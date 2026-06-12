Oh primo eroe della Corea del Sud: lo Stoccarda l’aveva scartato un anno fa

La Corea del Sud e l'ottimo esordio ai Mondiali 2026 . Gli asiatici hanno conquistato la prima vittoria nel Gruppo A b attendo per 2-1 la Repubblica Ceca grazie a un protagonista inatteso: Hyeon-gyu Oh . L'attaccante del Besiktas è entrato in campo al 69' al posto della stella Heung-min Son e appena undici minuti più tardi ha trovato il gol decisivo . All'80', infatti, Oh ha raccolto un assist perfetto di In-Beom Hwang e ha firmato la rete che ha regalato tre punti pesantissimi alla sua nazionale.

Dalla bocciatura del Stoccarda al gol mondiale

La storia di Oh rende ancora più speciale questa serata. Un anno fa il suo approdo al VfB Stoccarda sembrava ormai definito. Il club tedesco era pronto a investire oltre 25 milioni di euro per acquistarlo dal Genk, individuandolo come possibile erede di Nick Woltemade. L'affare, però, saltò all'ultimo momento durante le visite mediche. I controlli approfonditi evidenziarono dubbi sul ginocchio dell'attaccante, che in passato aveva subito una lesione del legamento crociato. Nonostante non avesse più accusato problemi e avesse continuato a offrire ottime prestazioni, il rischio fu considerato troppo elevato dal club tedesco. Oggi Oh veste la maglia del Besiktas, che lo ha acquistato per circa 14 milioni di euro, e si gode il momento più importante della sua carriera. Se il premio di migliore in campo è andato a In-Beom Hwang, autore del gol dell'1-1 e dell'assist vincente, l'immagine simbolo della serata resta quella di Hyeon-gyu Oh: dalla delusione di un trasferimento sfumato al gol che fa sognare la Corea del Sud ai Mondiali.