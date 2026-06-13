Montella: "Turchia, siamo emozionati e fiduciosi. Calhanoglu e Yildiz? Non so che tenuta avranno..."

"Alla vigilia di un'attesa lunga ventiquattro anni siamo emozionati e fiduciosi , conosciamo le insidie che possono esserci. Siamo in un girone molto equilibrato, sarà il campo a dare le risposte, ma tutte le squadre del girone possono ambire ai sedicesimi". Così Vincenzo Montella , uno dei tre commissari tecnici italiani in Coppa Del Mondo , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio ai Mondiali della sua Turchia, che alle 6:00 del mattino di domenica 14 giugno affronterà l'Australia a Vancouver.

Montella sulle condizioni di Yildiz e Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter: "Abbiamo più qualità dell'Australia"

La Turchia fa parte del girone D, che si è aperto con la vittoria degli Stati Uniti contro il Paraguay. Montella ha commentato lo stato fisico di due giocatori della sua rosa, Calhanoglu e Yildiz: "Negli ultimi mesi hanno giocato poco per qualche problema fisico, non so che tenuta potranno avere". Proprio il centrocampista dell'Inter, al sua fianco in conferenza, si è concentrato sugli avversari: "Sappiamo che è una squadra fisica, con giocatori alti e robusti e quindi forti e pericolosi sui calci d'angolo e sui calci di punizione. Detto questo penso che domineremo la partita perchè abbiamo più qualità e più talento: vedremo cosa succederà".

Montella: "Dobbiamo essere ben equilibrati"

Montella sul ritorno della Turchia ai Mondiali, presenza che manca dalla competizione del 2002: "Siamo consapevoli della sfida che ci attende, ma vogliamo godercela e fare in modo che la nazione sia orgogliosa di noi". Il commissario tecnico italiano ha proseguito: "Sento questa responsabilità e so che dobbiamo dare il massimo. La sento ancora di più, perché per me questo Paese è come una seconda casa e la mia passione per la squadra è totale". La nazionale sta lavorando in questi giorni in Canada, dove appunto farà il proprio esordio: "Ci sentiamo davvero a casa. I tifosi che si sono radunati fuori dall'hotel per augurarci buona fortuna, sappiamo che in tutto il Paese c'è una passione enorme per questa Nazionale". Elogi quindi per i propri giocatori: "I ragazzi sono coraggiosi, giocano con orgoglio ed entusiasmo. La gente può essere orgogliosa del fatto che siamo qui dopo 24 anni, ma dobbiamo evitare di pensare a tutte queste cose. Ora dobbiamo concentrarci sull'essere ben equilibrati ed evitare di essere troppo frenetici, per giocare con coraggio, passione e mostrare i valori morali che rappresentano il nostro Paese".