Inghilterra derubata al Mondiale, sospiro di sollievo per Tuchel: gli agenti ritrovano il materiale sportivo. Ma i colpevoli...

Arrivano buone notizie per i giocatori dell' Inghilterra , che nei giorni scorsi erano rimasti vittima del furto del proprio materiale tecnico , scoprendolo al momento dell'arrivo nel quartier generale di Kansas City . Oltre agli scarpini, anche palloni e altri strumenti di lavoro erano spariti. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, gran parte del materiale sottratto è stata recuperata .

Inghilterra, sospiro di sollievo in vista del debutto contro la Croazia ai Mondiali 2026

La vicenda aveva creato non pochi disagi ai calciatori, scelti da Tuchel per rappresentare i Tre Leoni, e al suo staff. Uno sgradevolissimo intoppo a pochi giorni dall'inizio di Mondiali, che per l'Inghilterrà prenderà il via mercoledì 17 giugno, alle 22, al Dallas Stadium con la sfida contro la Croazia (gruppo L, prima giornata).

Indagini in corso: la pista privilegiata dalla polizia

Restano comunque aperte le indagini delle autorità statunitensi, impegnate a ricostruire con precisione quanto accaduto, come confermato dalla polizia di Kansas City: "Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City con oggetti mancanti. L'indagine è in corso". Gli investigatori continuano con particolare attenzione una pista: secondo Sky Sports UK i sospetti si starebbero infatti concentrando su alcuni autisti coinvolti nel trasporto del materiale, che potrebbero aver avuto un ruolo nell'episodio.

La Football Association immediatamente al fianco dell'Inghilterra

Anche Football Association si è immediatamente attivata per ricostruire l'esatta entità del danno e verificare quali materiali siano stati effettivamente rubati. Ma tutto sembra ormai destinato a essere risolto.

Per l'Inghilterra ora testa solo alla Croazia, al Ghana e al Panama sperando di dimenticare al più presto una vicenda certamente spiacevole e stressante prima di una serie di appuntamenti importanti e a lungo attesi.