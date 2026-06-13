Shakira ha usato una sosia ai Mondiali 2026? Il mistero alla cerimonia d'apertura scatena i social 

Shakira è tornata a esibirsi su un palco... Mondiale. La colombiana, 49 anni, ex di Piqué, ha aperto la manifestazione a Città del Messico con Burna Boy sulle note di Dai Dai, l’inno ufficiale del torneo, confermando ancora una volta che gli stadi sono il suo habitat naturale, dopo il Super Bowl e le precedenti cerimonie organizzate dalla Fifa. In forma smagliante, capelli lunghissimi castano chiaro mossi, costume neon e occhiali da sole, ha ipnotizzato il pubblico dell'Azteca, ma anche i tantissimi spettatori davanti alla tv, prima di Messico-Sud Africa .

Le polemiche social

Ma proprio il suo stile particolare ha scatenato il dubbio sui social. Molti utenti su X non ci hanno visto chiaro: "Chiamatemi pazzo, ma non sembrava lei". Altri hanno parlato di movimenti "rigidi", poco sudamericani e soprattutto di una silhouette troppo slanciata rispetto alla Shakira che tutti ricordavano.

Il cortocircuito visivo è stato immediato e i commenti hanno invaso i social: "Quella non è Shakira", "Sembra un’altra persona", "Troppo alta, troppo diversa".

Il trucco di Shakira

In realtà era proprio lei. Il “trucco” stava tutto nel guardaroba: costume custom made firmato Off-White, studiato dal suo stylist Nicolas Bru, più un paio di sneakers in pelle high-top con platform strutturato di R13, che le davano slancio. Traduzione: sul palco c'era Shakira con un look volutamente enigmatico.

L’episodio ha comunque rubato la scena alla performance stessa, trasformandosi nel primo grande dibattito virale del Mondiale in corso tra Canada, Stati Uniti e Messico.