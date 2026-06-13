Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Shakira ha usato una sosia ai Mondiali 2026? Il mistero alla cerimonia d'apertura scatena i social 

Sui social molti utenti si stanno facendo delle domande sulla cantante e il suo look diverso dal solito: i dettagli
3 min
TagsShakiraMondiali

Shakira è tornata a esibirsi su un palco... Mondiale. La colombiana, 49 anni, ex di Piqué, ha aperto la manifestazione a Città del Messico con Burna Boy sulle note di Dai Dai, l’inno ufficiale del torneo, confermando ancora una volta che gli stadi sono il suo habitat naturale, dopo il Super Bowl e le precedenti cerimonie organizzate dalla Fifa. In forma smagliante, capelli lunghissimi castano chiaro mossi, costume neon e occhiali da sole, ha ipnotizzato il pubblico dell'Azteca, ma anche i tantissimi spettatori davanti alla tv, prima di Messico-Sud Africa

Le polemiche social 

Ma proprio il suo stile particolare ha scatenato il dubbio sui social. Molti utenti su X non ci hanno visto chiaro: "Chiamatemi pazzo, ma non sembrava lei". Altri hanno parlato di movimenti "rigidi", poco sudamericani e soprattutto di una silhouette troppo slanciata rispetto alla Shakira che tutti ricordavano.

Il cortocircuito visivo è stato immediato e i commenti hanno invaso i social: "Quella non è Shakira", "Sembra un’altra persona", "Troppo alta, troppo diversa".

Il trucco di Shakira 

In realtà era proprio lei. Il “trucco” stava tutto nel guardaroba: costume custom made firmato Off-White, studiato dal suo stylist Nicolas Bru, più un paio di sneakers in pelle high-top con platform strutturato di R13, che le davano slancio. Traduzione: sul palco c'era Shakira con un look volutamente enigmatico.

L’episodio ha comunque rubato la scena alla performance stessa, trasformandosi nel primo grande dibattito virale del Mondiale in corso tra Canada, Stati Uniti e Messico.  

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Intervento storico del VarMondiali shock, ritrovato un cadavere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS