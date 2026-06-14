Mariani, maglia speciale dedicata a Miami per il debutto al Mondiale

Maurizio Mariani domani farà il suo debutto assoluto nella Coppa del Mondo : sarà l’arbitro di Arabia Saudita-Uruguay a Miami. Nel 2025 ha arbitrato la finale del Mondiale Under 20, vinta dal Marocco sull’Argentina. Per l’occasione vestirà una maglia speciale, rosa, come omaggio alla città di Miami, che ospita il basecamp della squadra arbitrale, il Team One. Poiché il Team One ha sede a Miami per il torneo, anche la divisa da allenamento degli arbitri è di colore “rosa fenicottero”, in omaggio alla città di Miami. Il rosa è sinonimo di questa città costiera grazie alla popolazione di fenicotteri un tempo molto diffusa nella regione, all’impressionante palette cromatica degli edifici Art Déco che abbondano in città e ai famosi tramonti rosa.

Maglia dedicata a Miami per Mariani: la spiegazione di Collina

La FIFA e il Team One renderanno ulteriore omaggio alla città di Miami e alla sua meravigliosa ospitalità indossando maglie rosa nella partita inaugurale di Miami, quando l’Uruguay affronterà l’Arabia Saudita lunedì 15 giugno. Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA e presidente della Commissione Arbitri FIFA, ha affermato che la divisa rosa è un meritato riconoscimento per una città che ha accolto con tanta gentilezza gli arbitri. “Miami è il nostro campo base, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bello mostrare il nostro apprezzamento alla città in cui vivremo per circa due mesi. Abbiamo scelto questo ‘fenicottero rosa’ per il materiale di addestramento degli arbitri. È una sorta di riconoscimento”, ha detto Collina. “Inoltre, nella prima partita – che si giocherà a Miami il 15 giugno – Uruguay contro Arabia Saudita, l’arbitro indosserà la maglia rosa fenicottero.”

Le parole di Infantino

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha inoltre espresso con orgoglio il proprio riconoscimento per il contributo di Miami alla preparazione degli arbitri. “Siamo naturalmente grati a questa città per averci ospitato, per averci accolto e per averci fatto sentire a casa”, ha dichiarato Infantino. Ospita la FIFA, la sede della FIFA, la sede della Coppa del Mondo (FIFA), ma ospita anche la sede del Team One. “Il rosa è il colore di Miami, e indossiamo tutti questi bellissime divise rosa per rendere omaggio, per regalare un sorriso alla città che ci ospita.”