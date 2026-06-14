La Fifa risarcirà l'arbitro Artan dopo l'esclusione dai Mondiali

Non solo la solidarietà della Uefa , per l'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan a cui era stato negato l'ingresso negli Stati Uniti per il Mondiale, si è mobilitata anche la Fifa . Il direttore di gara era stato designato per alcune gare della Coppa del Mondo , ma ha visto sfumare questa grandissima opportunità prima di entrare nel territorio statunitense.

Artan, dalla delusione Mondiale alla decisione della Fifa

Le autorità locali gli hanno infatti negato il visto dopo averlo interrogato per ore, messo in prigione e poi espulso, come raccontato proprio da Artan. Una decisione che non solo ha acceso i riflettori sulle politiche Usa in vista della competizione, ma che ha portato anche una grandissima ondata di affetto e vicinanza all'arbitro, a partire dal suo ritorno in patria dove è stato acclamato come un eroe. Arrivato a Mogadiscio, è stato accolto dal presidente somalo e sostenuto da migliaia di persone.

La Fifa risarcirà l'arbitro Artan

In seguito è arrivata anche la decisione della Uefa di fargli arbitrare la Supercoppa Europea in programma il 12 agosto tra i vincitori della Champions League, il PSG, e i vincitori dell'Europa League, l'Aston Villa, in quel di Salisburgo. Premiato nel 2025 come miglior arbitro africano, secondo quanto riportato dalla BBC, Artan riceverà anche tutto il compenso previsto per i Mondiali, come se avesse diretto tutte le gare da programma. Una sorta di risarcimento dalla Fifa dopo la decisione degli Stati Uniti, anche se l'importo non è ancora di dominio pubblico.