L'Uruguay di Bielsa e Olivera bloccato in Messico: a rischio l'esordio nel Mondiale. Cosa succede

L'Uruguay bloccato in Messico per colpa... dell'aereo

L'Uruguay avrebbe dovuto raggiungere dal Messico, dove stava preparando il Mondiale, Miami, sede della partita contro l'Arabia Saudita e dove è in programma la conferenza stampa della vigilia dell'allenatore, Marcelo Bielsa, e del capitano, il difensore dell'Atletico Madrid José Maria Gimenez. Eppure, l'aereo non è potuto decollare all'orario stabilito in quanto non disponeva dei permessi per entrare negli Stati Uniti, come riportato da ESPN Mundial. I dirigenti della AUF, la federcalcio uruguaiana, hanno gestito la questione direttamente con la FIFA. Per partire è necessario aggiornare i permessi dell'aereo. Altrimenti, sarà necessario utilizzarne uno diverso.

Mondiali 2026, le gare dell'Uruguay

L'Uruguay di Marcelo Bielsa, che ha convocato soltanto un "italiano", il giocatore del Napoli Olivera, farà il proprio esordio nel girone H contro l'Arabia Saudita. Quindi nella seconda gara affronterà lunedì 22, sempre a mezzanotte (ora italiana), Capo Verde, quindi nell'ultimo incontro ci sarà lo scontro diretto con la Spagna, sabato 27 alle due di notte.