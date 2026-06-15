Un gol di Diallo al 90' fa sorridere la Costa d'Avorio: Ecuador ko

Il primo tempo

Per la partita d'esordio degli Elefanti nella loro quarta Coppa del Mondo (dopo 2006, 2010 e 2014), Emerse Faé ha schierato l'esterno Bazoumana Touré al posto del 23enne Amad Diallo. Panchina per il romanista N'Dicka. Il commissario tecnico argentino Sebastian Beccacece ha optato per lasciare in fuori il difensore del Milan Pervis Estupinan. In uno stadio in gran parte a loro sostegno, la nazionale sudamericana è andata vicina al vantaggio dopo mezz'ora quando John Yeboah (2') e poi Alan Minda (30') hanno colpito la traversa. Come durante la fase di qualificazione, conclusasi con un convincente secondo posto, l'Ecuador si è affidato a una solida coppia di difensori centrali formata da Willian Pacho e Joel Ordonez, ma la difesa ha vacillato sulla fascia destra, con Piero Hincapié troppo spesso fuori posizione. Al contrario gli ivoriani, dominati a centrocampo durante il primo tempo, si sono risvegliati nei minuti di recupero. Touré si è liberato sulla fascia sinistra, ma il suo cross per Elye Wahi è stato bloccato dal portiere Hernan Galindez (45'). L'attaccante del Nizza è stato poi servito da Diomandé, che aveva avuto la meglio su Hincapié, prima che Wilfried Singo tentasse una rovesciata che è finita alta sopra la traversa, e infine un tiro di Nicolas Pepe è stato parato da Wahi (45+4').

La ripresa

Nel secondo tempo Valencia colpisce subito il palo. Poi Wahi, servito da Séko Fofana, ha calciato alto sopra la traversa e poi ha colpito il legno dopo aver ricevuto un passaggio da Yan Diomandé (51'), nominato uomo partita. Pochi minuti dopo Fae ha fatto entrare Diallo. L'Ecuador, meno dominante, ha avuto una buona occasione nel secondo tempo, ma il potente tiro di Gonzalo Plata è stato parato dal portiere Yahia Fofana (68'). Gli ivoriani hanno avuto la possibilità di chiudere la partita nei minuti di recupero, ma il tiro di Diallo è stato parato (90+4'). In ogni caso, gli Elefanti sono ormai sulla buona strada per raggiungere la fase a eliminazione diretta per la prima volta nella loro storia.