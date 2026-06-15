La lavagnetta del Giappone è un "codice segreto" per i calciatori al Mondiale: come funziona

Perché sgolarsi per dare indicazioni ai propri giocatori quando si può codificare le richieste con un numero, scriverlo a caratteri cubitali su una lavagna e mostrarlo verso il campo? Il ct del Giappone , Hajime Moriyasu , è diventato virale in occasione del match contro l'Olanda (2-2) , valido per la prima giornata del gruppo F del Mondiale 2026 . La sua strategia a primo impatto è sembrata plateale suscitando curiosità e perplessità ma, a quanto pare, è efficace. La nazionale nippionica ha infatti costretto al pari una delle candidate a essere la rivelazione della competizione iridata rimontando per due volte da una situazione si svantaggio.

Numeri sulla lavagna, messaggi in codice per i giocatori del Giappone

Un'idea, quella delle indicazioni in codice sulla lavagna, che può sembrare bizzara. Di certo non era stata praticamente mai vista in una sfida del Mondiale. E se fosse geniale? Per superare i rumori dello stadio, per trasmettere una richiesta precisa senza che gli avversari abbiano la possibilità di coglierla. Un sistema rodato, grazie, ovviamente, alla indispensabile preparazione dei giocatori che, un po' come quando un compagno alza la mano e chiama lo schema sugli sviluppi di un angolo o di una punizione, devono capire cosa fare e dove andare in base alla chiamata.

Giappone, la lavagnetta usata anche per indicare quanti minuti mancavano alla fine

E visto che la lavagna era lì, il Giappone l'ha usata fino in fondo: letteralmente. Finanche per indicare ai calciatori i minuti di recupero, il tempo rimanente, in maniera chiara, costante e continua. Una cura dei dettagli maniacale che, chissà, potrebbe essere copiata da qualche altra nazionale perché dopo lo spiazzamento iniziale è oggettiva una certa utilità.

Chi è Hajime Moriyasu, ct del Giappone

Di certo l'idea dei numeri della lavagna sta facendo parlare ancor di più di Hajime Moriyasu, 57 anni, che guida il Giappone dall'estate del 2018. Moriyasu era un centrocampista e da giocaatore ha totalizzato 35 presenze in nazionale. Da allenatore ha vinto tre campionati giapponesi con il Sanfrecce Hiroshima (2012, 2013 e 2015).

Ha guidato anche la nazionale olimpica del Giappone, con cui ha ottenuto il quarto posto ai Giochi di Tokyo del 2021. È il primo ct giapponese a guidare la nazionale in due Mondiali consecutivi (2022 e 2026). Ha superato le 100 partite alla guida del Giappone.