Ceferin critica la formula allargata del Mondiale 2026 e incassa una dura risposta: "Ogni partita conta"

Si potrebbe parlare di gaffe, ma anche di incidente diplomatico riguardo un Mondiale che continua a far discutere a trecentossesanta gradi. Dopo le polemiche innescate dal numero uno della Fifa Infantino , che aveva ironizzato sulla mancata qualificazione dell'Italia, è il turno del presidente della Uefa Ceferin di accendere la miccia, definendo "di scarso interesse" le partite di una competizione allargata a troppe squadre e incassando la dura reazione delle Nazionali sentitesi chiamate in causa.

"Un errore l'allargamento della Coppa del Mondo"

Nel corso di un intervento a Lubiana, risalente a prima dell'inizio della kermesse iridata in Messico, Canada e Stati Uniti, il numero uno del calcio europeo aveva criticato la nuova formula: "Nonostante l'aspetto positivo della possibilità concessa anche ai paesi più piccoli di vivere l'energia dell'evento, l'allargamento della Coppa del Mondo potrebbe rivelarsi un errore, con partite meno avvincenti e prive di interesse". Dichiarazioni rimbalzate al di là dell'oceano e che hanno suscitato l'immediata reazione di oltre una dozzina delle 48 Nazionali impegnate nel Mondiale 2026, che hanno emesso un lungo comunicato congiunto.

"Ogni partita conta"

Sono Capo Verde, Curaçao, Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Ghana, Senegal, Costa d'Avorio e Sudafrica le firmatarie del comunicato congiunto che esprime "profonda delusione" per le parole del capo dell'Uefa e che ribadisce fermamente il merito con il quale tutte le squadre partecipanti si sono qualificate alla fase finale della competizione iridata. Viene poi sottolineata l'importanza per i Paesi di poter prendere parte a manifestazioni del genere, dove si incrociano culture, si coltiva la passione per questo gioco, si generano ricordi indelebili e si aprono opportunità. "Ogni partita conta", la dignitosa lezione impartita a Ceferin.