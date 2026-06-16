La Fifa assolve l'addetto al Var di Germania-Curaçao: "Nessuna violazione". Cosa era successo 

La Fifa assolve l'australiano Shaun Evans . Non è stata rilevata alcuna violazione del codice disciplinare nel corso della partita Germania-Curaçao , durante la quale l'addetto al Var era stato inquadrato dalle telecamere mentre faceva il gesto tradizionalmente interpretato come "ok" con la mano destra accostata alla gamba. Negli ultimi anni, però, tale gesto era stato utilizzato per identificare anche il "White Power", dato che le tre dita formerebbero la "W" di White (bianco), mentre pollice e indice starebbero ad indicare la "P" di Power (potere).

Shaun Evans nella bufera, ma la Fifa assolve l'addetto al Var di Germania-Curaçao: cosa era successo

Le polemiche fanno riferimento al gesto fatto in tribunale nel 2019 da Brenton Tarrant, suprematista australiano arrestato per l'uccisione di 50 persone nell'attacco armato a due moschee in Nuova Zelanda. Nel dopo gara di Germania-Curaçao, invece, Shaun Evans si era difeso così attraverso una nota diffusa dalla Fifa e riportata dalla BBC: "La copertura mediatica seguita a questo incidente semplicemente non riflette chi sono. Naturalmente comprendo come il gesto sia stato interpretato e me ne rammarico, tuttavia voglio essere molto chiaro e affermare categoricamente che non ho consapevolmente né deliberatamente fatto il gesto che mi viene attribuito". L'arbitro, 38enne, ha poi precisato che si è trattato di "un movimento involontario e subconscio" e che non era sua intenzione "comunicare un qualsiasi messaggio". Del resto, "arbitrare ai Mondiali è il più grande onore della mia carriera e non vedo l'ora di continuare a supportare i miei colleghi per il resto del torneo", ha sottolineato Evans. Assolto dalla Fifa, potrà continuare a svolgere il suo lavoro nella competizione.