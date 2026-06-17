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L'Austria soffre ma il debutto è ok: battuta 3-1 la Giordania© EPA

L'Austria soffre ma il debutto è ok: battuta 3-1 la Giordania

Arnautovic e compagni portano a casa i tre punti nel secondo tempo: decisivo un autogol
2 min

La sofferenza dell'Austria è tutta nel volto stravolto di Marko Arnautovic quando arriva il gol su rigore del 3-1 che scaccia pensieri e sofferenze. Al termine di una partita lunghissima, con 10' di recupero solo nella ripresa, la squadra di Rangnick, al Mondiale 28 anni dopo l'ultima volta, batte la Giordania nell'ultima partita del gruppo J a San Francisco. E pensare che la strada sembrava in discensa quando, con un gran destro da fuori all'incrocio, dopo 20' Schmid portava in vantaggio gli austriaci. Invece la partita tutto è stata tranne che una passeggiata.

Austria, che sofferenza

La squadra di Sellami sarà pure esordiente al Mondiale ma vuole andare oltre la bella figura e quindi inizia a macinare gioco e occasioni con Al-Tamari e con Olwan, che colpisce pure la traversa. Si va al riposo e il copione non cambia anche Rangnick spedisce in campo Arnautovic per Kalajdzic. Servono centimetri e personalità che, effettivamente, l'ex Inter e Bologna ha in larga dose. Dopo 5', però, arriva il pareggio della Giordania ed è un gol storico: lo sigla Ali Olwan (gioca in Qatar che parte da sinistra, si accentra e lascia partire un destro che tocca il palo e finisce in rete. L'Austria accusa il colpo, reagisce, le viene annullato un gol di Arnautovic per tocco di braccio di Posch e quando inizia a vedere i fantasmi si salva grazie a un'autorete di Alarab che tocca di testa su angolo di Sabitzer. Nel recupero Arnautovic la chiude su rigore assegnato dopo un controllo al Var: Obaid la sfiora quel tanto che basta per assegnare il penalty. L'Austria segna e festeggia. Ma festeggiano pure i tanti tifosi giordani sugli spalti. Per loro è stato comunque bellissimo.

 

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