L'Austria soffre ma il debutto è ok: battuta 3-1 la Giordania

Austria, che sofferenza

La squadra di Sellami sarà pure esordiente al Mondiale ma vuole andare oltre la bella figura e quindi inizia a macinare gioco e occasioni con Al-Tamari e con Olwan, che colpisce pure la traversa. Si va al riposo e il copione non cambia anche Rangnick spedisce in campo Arnautovic per Kalajdzic. Servono centimetri e personalità che, effettivamente, l'ex Inter e Bologna ha in larga dose. Dopo 5', però, arriva il pareggio della Giordania ed è un gol storico: lo sigla Ali Olwan (gioca in Qatar che parte da sinistra, si accentra e lascia partire un destro che tocca il palo e finisce in rete. L'Austria accusa il colpo, reagisce, le viene annullato un gol di Arnautovic per tocco di braccio di Posch e quando inizia a vedere i fantasmi si salva grazie a un'autorete di Alarab che tocca di testa su angolo di Sabitzer. Nel recupero Arnautovic la chiude su rigore assegnato dopo un controllo al Var: Obaid la sfiora quel tanto che basta per assegnare il penalty. L'Austria segna e festeggia. Ma festeggiano pure i tanti tifosi giordani sugli spalti. Per loro è stato comunque bellissimo.