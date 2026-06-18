Apoteosi Ghana al fotofinish: il baby talento Yirenkyi condanna Panama al 95'

Ghana-Panama 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Yirenkyi fa impazzire il Ghana: Panama ko al 95'!

Nella ripresa Queiroz mischia le carte e scuote i suoi che rientrano in campo più determinati. Adjetey sfiora il gol dell'1-0 con un buon colpo di testa intercettato da Mosquera e con l'ingresso del duo Thomas-Asante e Fatawu per l'atalantino Sulemana (in campo per 58') e Nuamah, gli africani salgono in cattedra mettendo in difficoltà la formazione dell'ispanodanese Christensen che rischia di capitolare al 65' quando le 'Black Star' sprecano una ghiotta chance con Jordan Ayew (diventato il giocatore con più presenze, 121, nel Ghana a 34 anni, superando il fratello Andre) al 65'. L'equilibrio regge fino al quinto minuto di recupero quando la stella del Manchester City, Antoine Semenyo, lancia Thomas-Asante sulla destra: l'esterno del Coventry neopromosso in Premier League alza la testa e appoggia per Yirenkyi. Il 18enne centrocampista in forza ai danesi del Nordsjaelland è al posto giusto nel momento giusto e, con il più comodo dei tap-in, insacca a porta sguarnita regalando al Ghana tre punti d'oro. La Nazionale di Queiroz raggiunge a quota tre punti l'Inghilterra, vittoriosa per 4-2 sulla Croazia, in vetta al girone L. La prossima sfida per la selezione africana è in programma martedì 23 giugno contro Harry Kane e compagni, giorno in cui Panama affronterà la Croazia in una sfida da dentro-fuori.

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