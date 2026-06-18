Haaland da "terremoto": registrate scosse in Norvegia dopo i suoi gol!

Non poteva che iniziare con il gol l'avventura di Erling Haaland ai Mondiali . Anzi, con due gol. L'attaccante non ha deluso le aspettative, esordendo nella competizione segnando due gol all'Iraq in occasione della sfida vinta dalla sua Norvegia per 4-1. Una forza d'impatto da "terremoto": letteralmente. In patria, infatti, in seguito alle reti del centravanti, si sono registrate delle scosse .

I gol di Haaland fanno scuotere la Norvegia

"Durante la notte la stazione sismica di Bergen ha registrato segnali chiari in prossimità della partita tra Norvegia e Iraq. Le variazioni più forti coincidono con i gol di Erling Braut Haaland, che hanno provocato forti reazioni di esultanza tra i tifosi norvegesi". Così l'Università di Bergren ha annunciato come le stazioni sismiche abbiano registrato lievi scosse in coincidenza con le reti dell'attaccante classe 2000. Delle scosse dovute alle reazioni del pubblico: "I segnali sono probabilmente causati da urla ed esultanze dei tifosi che seguivano la partita a Bergen. Quando molte persone reagiscono simultaneamente a grandi eventi sportivi, i movimenti combinati possono generare vibrazioni del suolo rilevabili dai sismometri".

Doppietta all'esordio per Haaland: non è la prima volta

Non un fenomeno inedito in Norvegia, paese nel quale erano state registrate vibrazioni analoghe in occasione di grandi concerti, come quello che tenne Ed Sheeran a Oslo. In ogni caso, Haaland è riuscito a far esultare i suoi connazionali al punto di scatenare una vera e propri scossa. Il gol all'esordio in una competizione per lui non è una novità: una doppietta alla prima gara l'aveva registrata già in Premier League. Una tripletta, invece, l'ha registrata nella prima gara in Bundesliga e in Champions League.