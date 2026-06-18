La seconda partita della Bosnia nel Gruppo B ai Mondiali è soprattutto il secondo colpo al cuore per noi italiani. Perché contro la Svizzera in campo potevano e dovevano esserci gli azzurri, e invece anche stavolta stiamo a guardare. Il fatto che la partita al Los Angeles Stadium di Inglewood sia stata uno spettacolo deprimente per più di 70 minuti non fa che aumentare i rimpianti. A rompere l'equilibrio di un match un po' assurdo, indirizzato verso lo 0-0 e poi finito 4-1, sono i cambi del ct elvetico Yakin al 71': Ruben Vargas, due assist e un gol all'84', e soprattutto Manzambi, centrocampista del Friburgo che si prende la scena con una doppietta e un assist. Scelte coraggiose, anche perché esce Ndoye, il migliore in campo.

Talent scout Johan Manzambi, la freccia del Friburgo e della Svizzera Per la Bosnia situazione complicata nel Gruppo B All’80’, sull'1-0 per la Svizzera, Muharemovic si prende il rosso per un intervento da dietro al limite dell’area su Embolo lanciato a rete e lascia i suoi in dieci. Cala il buio sulla squadra di Barbarez che incassa altre due reti in pochi minuti. Serve a poco il bel gol con il destro al volo in pieno recupero di Mahmic, anche perché al 97' Xhaka su rigore firma il poker. La Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai rigori ai play-off, prende una brutta batosta e si ritrova con un punto in due partite e adesso si giocherà il tutto per tutto con il Qatar. Sulla carta è favorita, ha ancora delle chance, però la situazione non è delle migliori.

Il record di Edin Dzeko Doveva essere la serata di Edin Dzeko, che a 40 anni e 93 giorni fa il suo debutto e diventa il giocatore più longevo ad aver giocato un Mondiale con la Bosnia. Una partita generosa durata 64’ la sua (fino alla sostituzione con Tahirovic), in cui fa a sportellate e ha poche palle giocabili. C’era anche Miralem Pjanic in tribuna. E poi gli occhi erano puntati su Alajbegovic, il giovane attaccante del Salisburgo che piace tanto alla Roma, anche se si è visto poco. Al 41’ Dzeko si è arrabbiato con lui perché ha tardato troppo a passargli il pallone al limite dell’area. La partita si è trascinata con poche emozioni per tutto il primo tempo e anche per metà della ripresa. Come detto, è stato bravo il ct della Svizzera Yakin che al 71’ ha capito che bisognava dare una scossa e ha azzeccato i cambi decisivi. Fa festa la Svizzera a Los Angeles, con i suoi tanti tifosi in tribuna. La Bosnia invece accusa il colpo, con Dzeko a seguire l'assurdo finale scuro in volto in panchina: sarà un caso, ma è uscito Edin e la squadra è crollata.

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