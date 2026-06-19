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Avvolgono la bandiera dopo gli inni ma qualcosa va storto: un ragazzo finisce arrotolato e tutti ridono

Avvolgono la bandiera dopo gli inni ma qualcosa va storto: un ragazzo finisce arrotolato e tutti ridono

Diventa virale la giornataccia vissuta da un addetto al campo che, dopo gli inni nazionali di Repubblica Ceca e Corea del Sud finisce involontariamente sotto i teloni
1 min

Finire arrotolato dentro la bandiera della Repubblica Ceca: succede anche questo ai Mondiali made in Usa. La scena, ripresa dal video di uno spettatore, si è trasformata in poco tempo in un tormentone sui social. La vicenda, in realtà, è accaduta il 12 giugno scorso, ovvero durante la seconda giornata della competizione. In campo c'erano la Repubblica Ceca e la Corea del Sud, pronte a sfidarsi a Guadalajara.

Cosa è successo prima di Repubblica Ceca-Corea del Sud

Prima del match, come di consuetudine, la grande cerimonia degli inni con le squadre in cerchio a centrocampo e le rispettive bandiere nazionali a ricoprire le metà campo. Due teloni giganti che poi vengono subito arrotolati per permettere di far cominciare il match. È stato proprio nella fase di smantellamento che è andato in scena il divertente imprevisto: uno degli addetti è inciampato finendo sotto il telone. I suoi colleghi, inconsapevoli, hanno continuato ad arrotolare la bandiera senza accorgersi del povero ragazzo rimasto intrappolato dentro. Alla fine si è trovato un modo per farlo uscire dalla trappola nella quale era rimasto impantanato. Il video, però, è diventato virale e il povero addetto questa giornata se la dovrà, volente o nolente, ricordare a lungo.  

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