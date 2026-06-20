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Montella eliminato dal Mondiale: "Sono triste, ma anche orgoglioso della mia Turchia"

Il commissario tecnico italiano commenta la sconfitta con il Paraguay che costa l'addio al torneo iridato per i suoi ragazzi
1 min
TagsMontellaTurchiaMondiali
SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Messo sotto accusa per alcune sue scelte di formazione e per la sterilità offensiva della sua Turchia (nessun gol fatto in due partite), Vincenzo Montella si lecca le ferite dopo la sconfitta per 1-0 con il Paraguay che costa alla sua nazionale l'eliminazione aritmetica dal Mondiale: "Sono triste, ma anche orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto fino alla fine. Siamo andati molto vicini al pareggio, ma il calcio va accettato anche in queste situazioni - le parole del commissario tecnico italiano della Turchia - ci è mancata lucidità in area, ma oggi più che mai sono orgoglioso di questi ragazzi". La Turchia, ultima nel gruppo D, affronterà i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultima partita del girone, ormai priva di valore.

 

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