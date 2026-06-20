L’Iran non ci sta: ricorso alla Fifa dopo le restrizioni eccessive

La Federcalcio iraniana presenterà ricorso alla Fifa attraverso i canali ufficiali a causa della ‘restrizioni’ che si stanno verificando nel corso dei Mondiali e che, secondo la federazione di Teheran, « non sono in linea con i principi di parità di condizioni per le squadre partecipanti e possano influire sul processo di preparazione tecnica delle squadre».

Il ricorso dell'Iran alla FIFA

E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Ana spiegando che «le restrizioni imposte dagli organizzatori hanno creato delle difficoltà nell’attuazione di tale programma». In base al programma comunicato dallo staff tecnico, si legge sul sito dell’agenzia, «la nazionale, per raggiungere le migliori condizioni tecniche e fisiche, aveva bisogno di recarsi nella città ospitante due giorni prima di ogni partita e, dopo lo svolgimento della gara, di tornare alla propria sede il giorno successivo. Tuttavia, in occasione della prima partita contro la Nuova Zelanda, tale richiesta non è stata accolta e i giocatori della nazionale si sono recati nella città ospitante solo un giorno prima della partita, per poi tornare immediatamente alla propria sede di alloggio al termine dell’incontro». Idem contro il Belgio. Per questo motivo la Federazione calcistica iraniana oltre ad esprimere il proprio dissenso ha deciso di presentare ricorso.