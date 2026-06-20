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sabato 20 giugno 2026
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"I giapponesi sono tutti uguali": bufera sulla frase di Van der Vaart. L'olandese si scusa

L'ex trequartista al centro delle critiche dopo un commento rilasciato durante la sfida dei Mondiali. "Non avevo assolutamente intenzioni razziste o discriminatorie"
2 min
TagsOlandaMondialiVan der Vaart

Bufera attorno a Rafael Van der Vaart. L'ex calciatore, tra le altre, di Real Madrid e Tottenham, è stato accusato di razzismo da parte della critica in seguito a un suo commento rilasciato in diretta televisiva nei confronti dei giocatori del Giappone, in occasione della sfida contro l'Olanda della prima giornata della fase a gironi di questi Mondiali. In particolare, Van der Vaart ha dichiarato che "i giapponesi sono tutti uguali"

Bufera su Van der Vaart dopo la frase sul Giappone. L'ex gioctore si scusa

Il commento di Van der Vaart verso i giapponesi ha scaturito grande critica e indignazione da parte dell'opinione pubblica, che ha portato il quarantatreenne a scusarsi: "Mi dispiace moltissimo. Posso capire che alcune persone possano aver trovato offensive le mie parole. Se ho ferito qualcuno con il mio commento, mi scuso". Inoltre, l'ex calciatore ha aggiunto: "Non era assolutamente mia intenzione offendere. Prendo molto sul serio le reazioni e comprendo che le mie parole possano essere interpretate in modo diverso".

Van der Vaart: "Non avevo assolutamente intenzioni razziste"

Le scuse di Van der Vaart sono proseguite, volendo esplicitare come non vi fosse alcuna matrice razzista nel suo commento: "Per questo motivo, voglio anche sottolineare che non avevo assolutamente intenzioni razziste o discriminatorie con la mia osservazione. Spero che le mie intenzioni e il contesto del commento siano più chiari dopo questa spiegazione".

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