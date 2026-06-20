"I giapponesi sono tutti uguali": bufera sulla frase di Van der Vaart. L'olandese si scusa

Bufera attorno a Rafael Van der Vaart. L'ex calciatore, tra le altre, di Real Madrid e Tottenham, è stato accusato di razzismo da parte della critica in seguito a un suo commento rilasciato in diretta televisiva nei confronti dei giocatori del Giappone, in occasione della sfida contro l'Olanda della prima giornata della fase a gironi di questi Mondiali . In particolare, Van der Vaart ha dichiarato che " i giapponesi sono tutti uguali ".

Bufera su Van der Vaart dopo la frase sul Giappone. L'ex gioctore si scusa

Il commento di Van der Vaart verso i giapponesi ha scaturito grande critica e indignazione da parte dell'opinione pubblica, che ha portato il quarantatreenne a scusarsi: "Mi dispiace moltissimo. Posso capire che alcune persone possano aver trovato offensive le mie parole. Se ho ferito qualcuno con il mio commento, mi scuso". Inoltre, l'ex calciatore ha aggiunto: "Non era assolutamente mia intenzione offendere. Prendo molto sul serio le reazioni e comprendo che le mie parole possano essere interpretate in modo diverso".

Van der Vaart: "Non avevo assolutamente intenzioni razziste"

Le scuse di Van der Vaart sono proseguite, volendo esplicitare come non vi fosse alcuna matrice razzista nel suo commento: "Per questo motivo, voglio anche sottolineare che non avevo assolutamente intenzioni razziste o discriminatorie con la mia osservazione. Spero che le mie intenzioni e il contesto del commento siano più chiari dopo questa spiegazione".