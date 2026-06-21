Dove vedere Belgio-Iran, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali 2026 . Dopo il pareggio contro l'Egitto , il Belgio torna in campo. La squadra di Rudi Garcia lo fa contro l'Iran, reduce dal pareggio con la Nuova Zelanda e ancora alle prese con il problema dei visti . In campo De Bruyne sarà il titolare, Lukaku partirà a gara in corso. Sugli spalti ci sarà l'attento sguardo di De Laurentiis .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Belgio-Iran, l'orario

Belgio-Iran è in programma nella oggi, domenica 21 gugno, alle ore 21:00, al Sofi Stadium di Inglewood, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'argentino Herrera. Navarro e Chade i guardalinee. Il quarto uomo Araki, il Var Mastrangelo, coadiuvato da Gonzalez e Del Cerro Grande.

Dove vedere Belgio-Iran in diretta tv

Belgio-Iran sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Belgio-Iran, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Belgio-Iran anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.