Kloop asfalta Van der Vaart: "Le critiche a Van Dijk? Il giorno che..."

Mondiali 2026: risultati, tabellini e calendario

Mondiali, Kloop asfalta Van der Vaart: c'entra Van Dijk

Nel mirino del 43enne ex centrocampista degli 'Orange' è finito soprattutto il capitano Virgil Van Dijk, secondo lui protagonista di una "prestazione shock" e paragonato a un Boeing 747 che affronta una curva. A difendere però l'esperto difensore del Liverpool (compirà 35 anni l'8 luglio) ci ha pensato Jurgen Klopp, che lo ha avuto alle sue dipendenze per sei stagioni nei 'Reds': "Non sono del tutto sicuro che Rafael van der Vaart meriti di essere menzionato, a se mai dovesse dire qualcosa di positivo su un giocatore, allora sarò felice di prenderlo di nuovo sul serio" ha detto il 59enne tedesco nelle vesti di commentatore per 'Magenta TV', ricordando poi la continuità di prestazioni mostrata in questi anni dal centrale dell'Olanda in Premier League.

Il tifo della principessa Ariana per l'Olanda

A smorzare le polemiche ha nel frattempo contribuito la goleada contro la Svezia, che ha rilanciato le ambizioni di un Olanda spinta anche dal tifo della 19enne principessa Ariane dei Paesi Bassi, figlia di re Willem-Alexander e della regina Maxima che ha seguito con grande trasporto la partita di Houston (giocata al chiuso per la troppa umidità) accanto ai genitori nel palco VIP. Morale da ritrovare infine per Donyell Malen, 27enne attaccante della Roma ancora a secco in questi Mondiali e nell'ultimo match sostituito all'intervallo dal 63enne ct Ronald Koeman (che ha poi spiegato il motivo della sua sostituzione).