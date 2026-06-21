L'Uzbekistan di Cannavaro 'premia' il piccolo Isfandiyor

Le sue lacrime così pure, come solo quelle di un bambino possono essere erano diventate virali. La sconfitta dell' Uzbekistan con la Colombia al debutto nel tanto atteso Mondiale aveva scatenato il pianto del piccolo Isfandiyor , che oggi ha però vissuto probabilmente la giornata più bella della sua giovane vita.

Cannavaro e i suoi ragazzi accolgono Isfandiyor

Il baby tifoso è stato accolto come un vero campione del Mondo nel ritiro Uzbeko: da Cannavaro al su gruppo squadra, tutti si sono mostrati estremamente affettuosi nei confronti di Isfandiyor, rivolgendogli a fine giornata anche un messaggio speicale:

"Caro Isfandiyor, grazie per la tua visita durante il nostro allenamento. Ti abbiamo visto piangere dopo la partita contro la Colombia, e ci siamo commossi. Il calcio deve essere felicità e divertimento, per tutti, ed è per questo che non potevamo fare finta di niente. Volevamo restituirti serenità che avevi perso allo stadio, la leggerezza (anche del pallone) che deve appartenere a tutti i bambini".