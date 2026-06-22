Salah regala all'Egitto la prima storica vittoria al Mondiale: rimonta sulla Nuova Zelanda
A Vancouver termina 1-3, con la nazionale di Hassan che, dopo essere andata sotto nel primo tempo, rimonta nel secondo con tre reti
L'Egitto ribalta la Nuova Zelanda, conquista la prima vittoria della sua storia in un Mondiale e, soprattutto, balza in testa al Girone G. A Vancouver termina 1-3, con la nazionale di Hassan che, dopo essere andata sotto nel primo tempo, rimonta nel secondo con tre reti che valgono i tre punti e un passo molto importante verso la qualificazione ai sedicesimi. Parte meglio l'Egitto, con Salah e Marmoush che provano subito ad accendersi, ma la Nuova Zelanda dimostra di poter fare molto male in contropiede imbastendo una ripartenza fulminea con Just e Wood, arrivando al tiro con Singh. Al quarto d'ora, su suggerimento di Stamenic, Just trova un tiro potente su cui se la cava Shobeir; sul conseguente calcio d'angolo arriva l'ottimo movimento di Surman che si libera della marcatura e insacca di testa. Il gol dà fiducia agli All Whites e sembra stordire gli uomini di Hassan, che faticano a trovare le giuste soluzioni per scalfire la difesa avversaria. In questa situazione diventano molto importanti i calci piazzati: alla mezz'ora l'Egitto si procura un calcio di punizione interessante dal limite, ma il piattone di Salah esce senza creare particolare apprensione a Crocombe. L'ultimo squillo del primo tempo arriva con un tentativo di allungo in acrobazia per Ashour, che però non trova la deviazione vincente.
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