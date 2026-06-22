Fiocco azzurro in casa Doku, il Belgio spegne le polemiche: "Domani tornerà a Seattle"

Delle polemiche infuriate fino a poche ora fa resta solo qualche flebile eco, perché un 'caso Doku' non esiste più , spazzato via dal primo vagito del nuovo arrivato Praise , un fiocco azzurro festeggiato anche dalla Federcalcio belga, che spegne le critiche e i vuoti dibattiti sul desiderio di un giovane padre di assistere alla nascita del suo primogenito , anche se di mezzo c'è un Campionato del Mondo.

Gli auguri del Belgio

Con un comunicato di felicitazioni, ma che contiene anche rassicurazioni di carattere sportivo, la federazione si è complimentata con l'esterno offensivo di Belgio e Manchester City: "Congratulazioni a Jeremy Doku e alla sua famiglia per la nascita del loro primo figlio, Praise. Con l'approvazione e accompagnato da uno dei medici della squadra, Jeremy si è recato a Londra per stare accanto a sua moglie in questa occasione speciale".

"Domani sarà a Seattle"

Dopo aver sottolineato la presenza di un medico della nazionale al fianco del giocatore, la Federcalcio belga ha definitivamente chiarito: "Doku tornerà a disposizione della nazionale domani sera a Seattle, mentre proseguirà la preparazione in vista della prossima partita contro la Nuova Zelanda".