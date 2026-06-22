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lunedì 22 giugno 2026
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Fiocco azzurro in casa Doku, il Belgio spegne le polemiche: "Domani tornerà a Seattle"

Nonostante le critiche alla decisione dell'esterno offensivo di assistere dal vivo alla nascita del primogenito, la federazione si congratula: "Felici per lui"
2 min
TagsBelgiodokuMondiali

Delle polemiche infuriate fino a poche ora fa resta solo qualche flebile eco, perché un 'caso Doku' non esiste più, spazzato via dal primo vagito del nuovo arrivato Praise, un fiocco azzurro festeggiato anche dalla Federcalcio belga, che spegne le critiche e i vuoti dibattiti sul desiderio di un giovane padre di assistere alla nascita del suo primogenito, anche se di mezzo c'è un Campionato del Mondo.

Gli auguri del Belgio

Con un comunicato di felicitazioni, ma che contiene anche rassicurazioni di carattere sportivo, la federazione si è complimentata con l'esterno offensivo di Belgio e Manchester City: "Congratulazioni a Jeremy Doku e alla sua famiglia per la nascita del loro primo figlio, Praise. Con l'approvazione e accompagnato da uno dei medici della squadra, Jeremy si è recato a Londra per stare accanto a sua moglie in questa occasione speciale".

 

 

"Domani sarà a Seattle"

Dopo aver sottolineato la presenza di un medico della nazionale al fianco del giocatore, la Federcalcio belga ha definitivamente chiarito: "Doku tornerà a disposizione della nazionale domani sera a Seattle, mentre proseguirà la preparazione in vista della prossima partita contro la Nuova Zelanda".

 

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