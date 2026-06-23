Dove vedere Portogallo-Uzbekistan, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Il programma della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 propone anche la sfida tra il Portogallo di Roberto Martinez e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, protagoniste nel gruppo K insieme a Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Dopo l'ennesimo record stabilito da Lionel Messi, tifosi ed appassionati aspettano il primo gol di Cristiano Ronaldo in questa edizione della competizione.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Portogallo-Uzbekistan, l'orario
Portogallo-Uzbekistan si disputerà oggi, martedì 23 giugno, alle ore 19 (italiane) allo "Houston Stadium", teatro del confronto valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo, chiamato all'immediato riscatto dopo la deludente prestazione all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo.
Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in diretta tv
Portogallo-Uzbekistan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Portogallo-Uzbekistan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Portogallo-Uzbekistan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Martinez e Cannavaro
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Trincao, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. A disposizione: Silva, Sà, Ignacio, Araujo, Nunes, Cancelo, Semedo, Costa, Neves, B. Silva, Conceiçao, Leao, Guedes, Neto, Ramos. Ct: Martinez.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
UZBEKISTAN (3-4-3): Yusupov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Sayfiev; Fayzullayev, Shomurodov, Khamdamov. A disposizione: Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Urozov, Ulmasaliev, Nasrullayev, Alizhonov, Khamrobekov, Esanov, Ganiev, Iskanderov, Jiyanov, Urunov, Sergeev, Amanov. Ct: Cannavaro.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -
Il programma della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 propone anche la sfida tra il Portogallo di Roberto Martinez e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, protagoniste nel gruppo K insieme a Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Dopo l'ennesimo record stabilito da Lionel Messi, tifosi ed appassionati aspettano il primo gol di Cristiano Ronaldo in questa edizione della competizione.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Portogallo-Uzbekistan, l'orario
Portogallo-Uzbekistan si disputerà oggi, martedì 23 giugno, alle ore 19 (italiane) allo "Houston Stadium", teatro del confronto valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo, chiamato all'immediato riscatto dopo la deludente prestazione all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo.
Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in diretta tv
Portogallo-Uzbekistan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Portogallo-Uzbekistan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Portogallo-Uzbekistan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.