Dove vedere Portogallo-Uzbekistan, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Il programma della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 propone anche la sfida tra il Portogallo di Roberto Martinez e l' Uzbekistan di Fabio Cannavaro , protagoniste nel gruppo K insieme a Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Dopo l'ennesimo record stabilito da Lionel Messi , tifosi ed appassionati aspettano il primo gol di Cristiano Ronaldo in questa edizione della competizione.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Portogallo-Uzbekistan, l'orario

Portogallo-Uzbekistan si disputerà oggi, martedì 23 giugno, alle ore 19 (italiane) allo "Houston Stadium", teatro del confronto valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo, chiamato all'immediato riscatto dopo la deludente prestazione all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo.

Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in diretta tv

Portogallo-Uzbekistan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Portogallo-Uzbekistan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Portogallo-Uzbekistan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.