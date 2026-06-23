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martedì 23 giugno 2026
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Koné e il divertente siparietto con il giornalista: "Lo ammetto, l'italiano..."

Il centrocampista della Roma ha debuttato al Mondiale con la Francia, nella sfida vinta 3-0 contro l'Iraq. Buona prestazione e post partita da protagonista
Valerio Minutiello
2 min

Manu Koné ha fatto il suo debutto al Mondiale 2026 con un'ottima prestazione. Dopo la panchina alla prima sfida con il Senegal, il centrocampista francese è partito titolare nella sfida vinta 3-0 con l'Iraq ed è rimasto in campo per tutta la partita. Alla fine, dopo una gara lunghissima per lo stop di due ore dovuto ai fulmini, Koné era stanco ma di buon umore. Il centrocampista della Roma si è presentato in zona mista stanco ma felice, e ha regalato un divertente siparietto documentato da Eurosport che ha pubblicato il video sui social.

 

 

Koné: "Lo ammetto, l'italiano..."

Quando un giornalista italiano gli ha chiesto quanto fosse importante battere la Norvegia, ha sorriso e ha detto: "Lo ammetto, l'taliano... non c'è un traduttore?". Arrivato a Roma ad agosto del 2024, Koné non padroneggia ancora la lingua italiana, poi però ha detto di aver compreso la domanda e ha dato una risposta flash in francese prima di salutare con un "grazie", e scusarsi con un sorriso e le mani giunte per l'italiano. 

 

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