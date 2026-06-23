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martedì 23 giugno 2026
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L'Algeria di Petkovic fatica ma vince in rimonta: Giordania eliminata dal Mondiale

1 min

L'Algeria dell'ex tecnico della Lazio Petkovic fatica parecchio con la Giordania, ma si sveglia nel secondo tempo e in rimonta ottiene la prima preziosa vittoria al Mondiale che la lascia in corsa per i sedicesimi. Nella sfida del gruppo J, a San Francisco, è la Giordania a passare avanti con Nizar-Al-Rashdan al 36'. Nella ripresa arrivano le reti di Benbouali al 69' e Gouiri all'82'. Grazie a questo successo l'Algeria si porta a 3 punti in classifica. La Giordania resta a 0. Quasi il 75% di possesso palla e più o meno il doppio delle conclusioni, non sono bastati a Mahrez e compagni per dominare il gioco. Alla fine però hanno ottenuto la vittoria.

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