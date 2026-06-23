Dove vedere Inghilterra-Ghana, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Inghilterra-Ghana . Riflettori puntati sulla nazionale di Thomas Tuchel , tra le pretendenti alla vittoria finale dei Mondiali 2026 . Harry Kane e Jude Bellingham, anche contro la Croazia dell'eterno Luka Modric , si sono confermati autentici trascinatori dell'undici inglese, mentre i ragazzi di Queiroz non hanno intenzione di smettere di sognare. Il successo contro Panama , in tal senso, ha restituito una dose extra di fiducia e consapevolezza.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Inghilterra-Ghana, l'orario

Inghilterra-Ghana andrà in scena oggi, martedì 23 giugno, alle ore 22 (italiane) nella splendida cornice del "Boston Stadium". Alla vigilia, appare nettamente favorita la nazionale dei Tre Leoni, dopo l'esordio convincente contro la Croazia. La selezione ghanese, però, continua a lavorare sulle ali dell'entusiasmo a pochi giorni dalla vittoria in extremis al debutto.

Dove vedere Inghilterra-Ghana in diretta tv

Inghilterra-Ghana sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Inghilterra-Ghana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Inghilterra-Ghana anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.