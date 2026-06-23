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Dove vedere Panama-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Luka Modric e compagni vanno a caccia della prima vittoria in questa edizione del torneo: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026Panama-CroaziaModric

Archiviata la pesante sconfitta con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, la Croazia di Dalic è costretta a vincere contro Panama per alimentare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Seconda apparizione anche per Luka Modric, tra i grandi delusi della prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, completato dal sorprendente Ghana, Croazia e Panama sono ancora a secco di punti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Panama-Croazia, l'orario

Panama-Croazia si disputerà nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Occhi su Luka Modric, chiamato a riscattare l'esordio negativo contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel.

Dove vedere Panama-Croazia in diretta tv

La sfida tra Panama e Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Panama-Croazia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Panama-Croazia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Christiansen e Dalic

PANAMA (3-4-3): Mosquera; J. Ramos, Cordoba, Escobar; Harvey, Murillo, Godoy, E. Davis; Y. Barcenas, Fajardo, I. Diaz. A disposizione: Mejia, Blackman, Farina, Martinez, T. Rodriguez, Samudio, Quintero, Yanis, Londono, Miller, Gutierrez, Andrade, Waterman, J. Rodriguez. Ct: Christiansen.

Indisponibili: Carrasquilla.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric; Musa. A disposizione: Pongracic, Moro, Pandur, Vlasic, Baturina, P. Sucic, Jakic, Fruk, Matanovic, Kovacic, Caleta-Car, Kotarski, Marco Pasalic, Erlic, Budimir. Ct: Dalic.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

 

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Archiviata la pesante sconfitta con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, la Croazia di Dalic è costretta a vincere contro Panama per alimentare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Seconda apparizione anche per Luka Modric, tra i grandi delusi della prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, completato dal sorprendente Ghana, Croazia e Panama sono ancora a secco di punti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Panama-Croazia, l'orario

Panama-Croazia si disputerà nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Occhi su Luka Modric, chiamato a riscattare l'esordio negativo contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel.

Dove vedere Panama-Croazia in diretta tv

La sfida tra Panama e Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Panama-Croazia, dove vederla in streaming

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