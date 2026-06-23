Dove vedere Panama-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Archiviata la pesante sconfitta con l'Inghilterra di Thomas Tuchel , la Croazia di Dalic è costretta a vincere contro Panama per alimentare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 . Seconda apparizione anche per Luka Modric , tra i grandi delusi della prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo L , completato dal sorprendente Ghana, Croazia e Panama sono ancora a secco di punti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Panama-Croazia, l'orario

Panama-Croazia si disputerà nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Occhi su Luka Modric, chiamato a riscattare l'esordio negativo contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel.

Dove vedere Panama-Croazia in diretta tv

La sfida tra Panama e Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Panama-Croazia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Panama-Croazia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.