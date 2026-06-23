Dove vedere Panama-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Archiviata la pesante sconfitta con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, la Croazia di Dalic è costretta a vincere contro Panama per alimentare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Seconda apparizione anche per Luka Modric, tra i grandi delusi della prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, completato dal sorprendente Ghana, Croazia e Panama sono ancora a secco di punti.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Panama-Croazia, l'orario
Panama-Croazia si disputerà nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Occhi su Luka Modric, chiamato a riscattare l'esordio negativo contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel.
Dove vedere Panama-Croazia in diretta tv
La sfida tra Panama e Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Panama-Croazia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Panama-Croazia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Christiansen e Dalic
PANAMA (3-4-3): Mosquera; J. Ramos, Cordoba, Escobar; Harvey, Murillo, Godoy, E. Davis; Y. Barcenas, Fajardo, I. Diaz. A disposizione: Mejia, Blackman, Farina, Martinez, T. Rodriguez, Samudio, Quintero, Yanis, Londono, Miller, Gutierrez, Andrade, Waterman, J. Rodriguez. Ct: Christiansen.
Indisponibili: Carrasquilla.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric; Musa. A disposizione: Pongracic, Moro, Pandur, Vlasic, Baturina, P. Sucic, Jakic, Fruk, Matanovic, Kovacic, Caleta-Car, Kotarski, Marco Pasalic, Erlic, Budimir. Ct: Dalic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Archiviata la pesante sconfitta con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, la Croazia di Dalic è costretta a vincere contro Panama per alimentare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Seconda apparizione anche per Luka Modric, tra i grandi delusi della prima giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, completato dal sorprendente Ghana, Croazia e Panama sono ancora a secco di punti.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Panama-Croazia, l'orario
Panama-Croazia si disputerà nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 01:00, nella splendida cornice del "Toronto Stadium" (Toronto, Canada). Occhi su Luka Modric, chiamato a riscattare l'esordio negativo contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel.
Dove vedere Panama-Croazia in diretta tv
La sfida tra Panama e Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Panama-Croazia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Panama-Croazia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.