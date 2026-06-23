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Dove vedere Colombia-Congo, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Lorenzo sfida Desabre in occasione della sfida valida per la seconda giornata del gruppo K: ecco tutte le info per seguirla e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026ColombiaCongo

Dopo la vittoria dell'esordio, la Colombia vuole provare a chiudere il discorso qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, capace di fermare il Portogallo di Cristiano Ronaldo al debutto in questo Mondiale. James Rodriguez e compagni, dal canto loro, hanno intenzione di portarsi a quota 6 nel gruppo K e archiviare la pratica, così da gestire al meglio le energie psico-fisiche in vista degli eventuali sedicesimi di finale.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Colombia-Congo, l'orario

Il confronto tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo andrà in scena nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 04:00, dinanzi al pubblico dello stadio "Akron" di Guadalajara (Messico).

Dove vedere Colombia-Congo in diretta tv

Colombia-Congo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Colombia-Congo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Colombia-Congo anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Lorenzo e Desabre

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz. A disposizione: Ospina, Castano, Carrascal, Cordoba, S. Arias, Mina, Rios, Portilla, Ditta, Hernandez, Quintero, Campaz, Machado, Montero, Gomez. Ct: Lorenzo.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Mojica.

RD CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Y. Wissa, Bakambu. A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Mukau, Cipenga, Bongonda, Kakuta, J. Kayembe, Tshibola, Mayele, Banza, Kalulu, E. Kayembe. Ct: Desabre.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Mbemba.

 

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Dopo la vittoria dell'esordio, la Colombia vuole provare a chiudere il discorso qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, capace di fermare il Portogallo di Cristiano Ronaldo al debutto in questo Mondiale. James Rodriguez e compagni, dal canto loro, hanno intenzione di portarsi a quota 6 nel gruppo K e archiviare la pratica, così da gestire al meglio le energie psico-fisiche in vista degli eventuali sedicesimi di finale.

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Colombia-Congo, l'orario

Il confronto tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo andrà in scena nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 04:00, dinanzi al pubblico dello stadio "Akron" di Guadalajara (Messico).

Dove vedere Colombia-Congo in diretta tv

Colombia-Congo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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