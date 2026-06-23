Dove vedere Colombia-Congo, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo la vittoria dell'esordio, la Colombia vuole provare a chiudere il discorso qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, capace di fermare il Portogallo di Cristiano Ronaldo al debutto in questo Mondiale. James Rodriguez e compagni, dal canto loro, hanno intenzione di portarsi a quota 6 nel gruppo K e archiviare la pratica, così da gestire al meglio le energie psico-fisiche in vista degli eventuali sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Colombia-Congo, l'orario
Il confronto tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo andrà in scena nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 04:00, dinanzi al pubblico dello stadio "Akron" di Guadalajara (Messico).
Dove vedere Colombia-Congo in diretta tv
Colombia-Congo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Colombia-Congo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Colombia-Congo anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Lorenzo e Desabre
COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz. A disposizione: Ospina, Castano, Carrascal, Cordoba, S. Arias, Mina, Rios, Portilla, Ditta, Hernandez, Quintero, Campaz, Machado, Montero, Gomez. Ct: Lorenzo.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Mojica.
RD CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Y. Wissa, Bakambu. A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Mukau, Cipenga, Bongonda, Kakuta, J. Kayembe, Tshibola, Mayele, Banza, Kalulu, E. Kayembe. Ct: Desabre.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Mbemba.
Dopo la vittoria dell'esordio, la Colombia vuole provare a chiudere il discorso qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, capace di fermare il Portogallo di Cristiano Ronaldo al debutto in questo Mondiale. James Rodriguez e compagni, dal canto loro, hanno intenzione di portarsi a quota 6 nel gruppo K e archiviare la pratica, così da gestire al meglio le energie psico-fisiche in vista degli eventuali sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Colombia-Congo, l'orario
Il confronto tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo andrà in scena nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno alle ore 04:00, dinanzi al pubblico dello stadio "Akron" di Guadalajara (Messico).
Dove vedere Colombia-Congo in diretta tv
Colombia-Congo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Colombia-Congo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Colombia-Congo anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.