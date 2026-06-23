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martedì 23 giugno 2026
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Bufera in tv per le parole razziste di Bogdanovic: "I calciatori neri per più di 60-80 minuti..."

L'ex calciatore serbo è finito nel mirino della critica per alcune dichiarazioni in diretta televisiva dopo l'espulsione di Ngoy in Belgio-Iran
2 min
TagsMondiali 2026Rade BogdanovicNgoy

Rade Bogdanovic diventa un caso. L'ex attaccante serbo è finito nel mirino di appassionati e addetti ai lavori per le dichiarazioni rilasciate in diretta tv, nel corso di una trasmissione sportiva dedicata ai Mondiali 2026 in Serbia. Parole che hanno segnato il post partita di Belgio-Iran, con Bodganovic che è stato accusato di insulti razzisti.

Mondiali 2026, bufera in tv per le parole di Bogdanovic

Queste le parole di Rade Bogdanovic dopo l'espulsione di Ngoy in Belgio-Iran, figlia di un retropassaggio sbagliato e di un fallo che ha fermato una chiara occasione da rete a disposizione di Taremi: "I neri non hanno la concentrazione necessaria per resistere più di 60 minuti", ha detto tra lo stupore generale l'ex centravanti serbo. Una dichiarazione che inevitabilmente ha generato un polverone mediatico. Dopo le tantissime critiche ricevute, l'ex giocatore serbo si è scusato per quanto detto in diretta tv.

 

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