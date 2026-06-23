Portogallo-Uzbekistan diretta Mondiali: segui la sfida di oggi, Coppa del Mondo LIVE

Seconda giornata del gruppo K ai Mondiali , con la sfida tra il Portogallo e l'Uzbekistan . Da una parte i portoghesi di Cristiano Ronaldo devono cancellare il deludente esordio contro il Congo, dall'altra la Nazionale di Fabio Cannavaro e dell'ex Roma Shomurodov va a caccia del colpaccio. Fischio d'inizio alle ore 19 italiane : segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:09

Ronaldo segna al sesto Mondiale consecutivo

Con questa rete Ronaldo va in gol in sei edizioni consecutive dei Mondiali, record assoluto, diventando anche il 2° più anziano di sempre a segnare in una Coppa del Mondo.

19:08

6' - GOL PORTOGALLO! Si sblocca finalmente Ronaldo!

E finalmente arriva il gol di Cristiano Ronaldo! CR7 sblocca la partita con un tiro di prima potenteche spacca la porta. Grande esultanza con tutta la squadra, poi il celebre "Sium" che accende lo stadio di Houston.

19:05

4' - Ronaldo manca il gol per centimetri

Cross perfetto di Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo va vicinissimo al facile tap-in ma non arriva sul pallone per pochi centimetri. Portogallo indiavolato in questi primi minuti, Uzbekistan in difficoltà.

19:03

2' - Bruno Fernandes sfiora il gol

Subito aggressivo il Portogallo, Bruno Fernandes scivola ma calcia bene e sfiora il gol. Pallone deviato, sarà calcio d'angolo.

19:01

+++ 1' - Si parte: inizia Portogallo-Uzbekistan! +++

Fischia l'arbitro Jalal Jayed: inizia Portogallo-Uzbekistan! Primo tocco per la Nazionale allenata da Cannavaro.

18:56

L'immagine di Diogo Jota sul maxischermo

Alla fine dell'inno nazionale portoghese appare l'immagine di Diogo Jota sul maxischermo, come già accaduto nella prima partita in questo Mondiale. Sempre grande emozione per il ricordo del giocatore portoghese, tragicamente scomparso lo scorso anno.

18:53

Squadre in campo

Portogallo e Uzbekistan fanno il loro ingresso in campo, ci siamo! Ora gli inni nazionali.

18:46

Atmosfera caldissima allo Houston Stadium

Un quarto d'ora al fischio d'inizio, atmosfera caldissima sugli spalti. Tra poco lo show iniziale con bandiere e inni nazionali, è tutto pronto per una grande partita.

18:36

La situazione del gruppo K

Dopo le prime due partite, ecco la classifica del gruppo K:

1. Colombia - 3pt (+2 differenza reti)

2. RD Congo - 1pt (0 differenza reti)

3. Portogallo - 1pt (0 differenza reti)

4. Uzbekistan - 0pt (-2 differenza reti)

18:25

Portogallo, Leao parte ancora dalla panchina

Dopo i non esaltanti 20 minuti da subentrato contro il Congo, Rafael Leao riparte nuovamente dalla panchina: l'esterno resta un'opzione a partita in corso per il ct Martìnez.

18:18

Cannavaro (da giocatore) ha sempre vinto contro il Portogallo

Prima sfida per Fabio Cannavaro da ct contro il Portogallo, nazionale contro cui da giocatore ha sempre vinto: successi in tutte e tre le partite disputate contro i lusitani, il suo secondo e ultimo gol con la maglia dell'Italia è arrivato proprio contro il Portogallo, in un'amichevole del 2008.

18:07

Sfida inedita al Mondiale: non ci sono precedenti

Questa sarà in assoluto la prima sfida tra Portogallo e Uzbekistan: non ci sono precedenti tra le due Nazionali.

18:00

Conceicao e l'assurdo chiarimento su Ronaldo: "Non sono obbligato..."

Direttamente dal ritiro di Palm Beach alla vigilia della sfida, l'esterno offensivo della Juve ha parlato anche della sinergia con la stella del Portogallo dopo le tantissime critiche piovute sui social. LEGGI TUTTO

17:55

Il Portogallo deve cancellare l'esordio deludente

Il Portogallo vuole riscattarsi dopo il deludente 1-1 contro il Congo al debutto, uscendo con solo un pareggio da una partita in cui era la grande favorita. A caccia di riscatto anche Cristiano Ronaldo, ancora a secco mentre il suo rivale di sempre Messi ha già toccato quota cinque gol.

17:50

Portogallo-Uzbekistan, le formazioni ufficiali: Ronaldo sfida Shomurodov

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Martinez

UZBEKISTAN (5-4-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Nasrullaev, Karimov; Shukurov, Hamrobekov, Ganiev, Fayzullayev; Shomurodov. Ct: Cannavaro

17:45

Portogallo-Uzbekistan, come vederla in tv e streaming

Cristiano Ronaldo sfida la nazionale di Fabio Cannavaro dopo il deludente pari con il Congo: ecco come seguire la partita in diretta. LEGGI QUI

Houston Stadium - Houston