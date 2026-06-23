Cristiano Ronaldo e Messi condividono un record incredibile ai Mondiali: la coincidenza è perfetta

Il record perfetto di Messi e Cristiano Ronaldo

Con le reti realizzate nell'attuale edizione della competizione, i due fuoriclasse hanno stabilito il primato per il maggior lasso di tempo trascorso tra il primo e l'ultimo gol segnati in una Coppa del Mondo. Ma la cosa curiosa è che per entrambi i campioni il cronometro si ferma esattamente a 20 anni e 11 giorni di distanza, ripercorrendo una linea temporale che va dagli esordi realizzativi nel Mondiale di Germania 2006 fino ai gol decisivi messi a segno in Nord America in questi giorni. Questa perfetta parità statistica non fa che ribadire l'epica e la straordinaria longevità di una rivalità che ha dominato gli ultimi vent'anni del calcio mondiale, portando entrambi i giocatori a lasciare un'impronta indelebile e biologicamente impressionante nella massima competizione planetaria.

Quanti record per Cristiano Ronaldo e Messi

Ma non è finita qui: con il gol segnato contro l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo è diventato l'unico calciatore ad aver segnato in sei Mondiali diversi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), mentre Messi, con le cinque reti segnate fin qui, è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo (18 gol).