Infantino aspetta Trump alla finale dei Mondiali: "Ci sarà e consegneremo il trofeo insieme"

Mondiali, la rivelazione di Infantino su Trump

Ad annunciare la presenza del presidente degli Stati Uniti d'America è stato Gianni Infantino, numero uno della Fifa: "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore", ha detto in un'intervista a 'Fox'. A chi gli chiedeva se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha detto: "Certo".

Il precedente dello scorso anno al 'MetLife Stadium'

Trump ha partecipato lo scorso anno alla finale del Mondiale per club fra Chelsea e Paris Saint-Germain (vinta dai londinesi allora allenati dall'italiano Enzo Maresca), anche quella al MetLife Stadium dove il presidente statunitense fu fischiato quando salì sul palco (come gli è accaduto di recente alle Finals Nba vinte dai New York Knicks).