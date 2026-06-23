Infantino aspetta Trump alla finale dei Mondiali: "Ci sarà e consegneremo il trofeo insieme"
NEW YORK (USA) - Donald Trump sarà presente alla finale dei Mondiali 2026, in programma il prossimo 19 luglio al New York New Jersey Stadium (conosciuto comunemente come 'MetLife Stadium').
Mondiali, la rivelazione di Infantino su Trump
Ad annunciare la presenza del presidente degli Stati Uniti d'America è stato Gianni Infantino, numero uno della Fifa: "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore", ha detto in un'intervista a 'Fox'. A chi gli chiedeva se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha detto: "Certo".
Il precedente dello scorso anno al 'MetLife Stadium'
Trump ha partecipato lo scorso anno alla finale del Mondiale per club fra Chelsea e Paris Saint-Germain (vinta dai londinesi allora allenati dall'italiano Enzo Maresca), anche quella al MetLife Stadium dove il presidente statunitense fu fischiato quando salì sul palco (come gli è accaduto di recente alle Finals Nba vinte dai New York Knicks).