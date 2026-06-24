Budimir rilancia la Croazia: Panama ko, decisiva la sfida con il Ghana
La Croazia torna in gioco. Dopo la dolorosa sconfitta contro l'Inghilterra al debutto, Modric e compagni superano non senza difficoltà Panama e mettono così pressione sugli inglesi e sul Ghana. Il destino del gruppo L si deciderà quindi all'ultima giornata, con gli inglesi favoriti da calendario e blasone e i croati obbligati a battere la nazionale africana per chiudere almeno al secondo posto.
Budimir entra e segna, Livakovic super
Dopo un primo tempo dove ai punti avrebbe meritato la nazionale centroamericana con la grande occasione per Murillo, nella ripresa si sveglia la Croazia. Decisiva la mossa del ct Dalic, che inserisce Budimir e viene subito ripagato con il gol dell'attaccante dell'Osasuna su perfetto assist di Stanisic. Saluta invece i Mondiali Panama, fermata soprattutto dalle grandi parate di Livakovic.