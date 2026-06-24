Budimir rilancia la Croazia: Panama ko, decisiva la sfida con il Ghana

La Croazia torna in gioco. Dopo la dolorosa sconfitta contro l'Inghilterra al debutto, Modric e compagni superano non senza difficoltà Panama e mettono così pressione sugli inglesi e sul Ghana. Il destino del gruppo L si deciderà quindi all'ultima giornata, con gli inglesi favoriti da calendario e blasone e i croati obbligati a battere la nazionale africana per chiudere almeno al secondo posto.