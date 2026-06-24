Dove vedere Svizzera-Canada, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Si apre con il gruppo B, dove avrà luogo la sfida tra Svizzera e Canada. Le due formazioni, entrambe a quota 4 punti dopo i successi nell'ultimo turno rispettivamente contro Bosnia Erzegovina e Qatar, si contenderanno il primato del gruppo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Svizzera-Canada, l'orario
Svizzera-Canada si disputerà oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 21 (italiane) al Bc Place di Vancouver. Il direttore di gara sarà il brasiliano Abatti. Manis e Alves i guardalinee. Il quarto uomo, invece, Ortega. Il var sarà Soto, coadiuvato da Garcia e Gillett.
Dove vedere Svizzera-Canada in diretta tv
Svizzera-Canada sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Rai Play. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Svizzera-Canada, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Svizzera-Canada anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Yakin e Marsch
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. A disposizione: A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Comert, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Rieder, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten, Aebischer. Ct: Yakin.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Zakaria, Elvedi.
CANADA (4-4-2): St.Clair; Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin. A disposizione: Crepeau, Goodman, Waterman, Jones, Davies, Sigur, Choiniere, Osorio, Millar, Nelson, Shaffelburg, P. David, Oluwaseyi, Bombito. Ct: Marsch.
Indisponibili: Koné.
Squalificati: -.
Diffidati: Johnston, De Fougerolles, Cornelius.
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Si apre con il gruppo B, dove avrà luogo la sfida tra Svizzera e Canada. Le due formazioni, entrambe a quota 4 punti dopo i successi nell'ultimo turno rispettivamente contro Bosnia Erzegovina e Qatar, si contenderanno il primato del gruppo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Svizzera-Canada, l'orario
Svizzera-Canada si disputerà oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 21 (italiane) al Bc Place di Vancouver. Il direttore di gara sarà il brasiliano Abatti. Manis e Alves i guardalinee. Il quarto uomo, invece, Ortega. Il var sarà Soto, coadiuvato da Garcia e Gillett.
Dove vedere Svizzera-Canada in diretta tv
Svizzera-Canada sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Rai Play. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Svizzera-Canada, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Svizzera-Canada anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.