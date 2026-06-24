Dove vedere Svizzera-Canada, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Si apre con il gruppo B, dove avrà luogo la sfida tra Svizzera e Canada . Le due formazioni, entrambe a quota 4 punti dopo i successi nell'ultimo turno rispettivamente contro Bosnia Erzegovina e Qatar, si contenderanno il primato del gruppo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Svizzera-Canada, l'orario

Svizzera-Canada si disputerà oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 21 (italiane) al Bc Place di Vancouver. Il direttore di gara sarà il brasiliano Abatti. Manis e Alves i guardalinee. Il quarto uomo, invece, Ortega. Il var sarà Soto, coadiuvato da Garcia e Gillett.

Dove vedere Svizzera-Canada in diretta tv

Svizzera-Canada sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Rai Play. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Svizzera-Canada, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Svizzera-Canada anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.