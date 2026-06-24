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Dove vedere Bosnia-Qatar, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima della fase a gironi. Si apre con il gruppo B: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsBosniaQatarMondiali 2026

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Si apre con il gruppo B, dove avrà luogo la sfida tra Svizzera e Canada, ma anche il confronto tra la Bosnia e il Qatar. Le due squadre, ferme a quota 1 punto, sperano nella qualificazione con un successo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Bosnia-Qatar, l'orario

Bosnia-Qatar si disputerà oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 21 (italiane) al Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il venezuelano Valenzuela. Urrego-Moreno i guardalinee. Il quarto uomo sarà Araki. Il var sarà Guzman, coadiuvato da Gonzalez ed Evans.  

Dove vedere Bosnia-Qatar in diretta tv

Bosnia-Qatar sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Bosnia-Qatar, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Bosnia-Qatar anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Barbarez e Lopetegui

BOSNIA (4-2-3-1): Vasilj; Dedic, Katic, Sunjic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Aljabegovic; Demirovic, Lukic. A disposizione: A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Memic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Dzeko. Ct: Barbarez. 
Indisponibili: Tabakovic.  
Squalificati: Muharemovic 
Diffidati: Dedic, Demirovic, Dzeko, Katic, Lukic.

QATAR (4-3-3): Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Homam Hamed; Jassem Gaber, Ahmed Fathy, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.  A disposizione: Hassan, Barsham, Mendes, Boudiaf, Al Brake, Mohialdin, Mohammed, Al Ganehi, Abdelmotaal, Muntari, Al Haydos, Abdulla, Jamshid, Manai . Ct: Lopetegui. 
Indisponibili: -.  
Squalificati: Madibo. 
Diffidati: Abunada, Gaber.

 

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Bosnia-Qatar si disputerà oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 21 (italiane) al Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il venezuelano Valenzuela. Urrego-Moreno i guardalinee. Il quarto uomo sarà Araki. Il var sarà Guzman, coadiuvato da Gonzalez ed Evans.  

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