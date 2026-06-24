Dove vedere Bosnia-Qatar, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Si apre con il gruppo B, dove avrà luogo la sfida tra Svizzera e Canada , ma anche il confronto tra la Bosnia e il Qatar . Le due squadre, ferme a quota 1 punto, sperano nella qualificazione con un successo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Bosnia-Qatar, l'orario

Bosnia-Qatar si disputerà oggi, mercoledì 24 giugno, alle ore 21 (italiane) al Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il venezuelano Valenzuela. Urrego-Moreno i guardalinee. Il quarto uomo sarà Araki. Il var sarà Guzman, coadiuvato da Gonzalez ed Evans.

Dove vedere Bosnia-Qatar in diretta tv

Bosnia-Qatar sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Bosnia-Qatar, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Bosnia-Qatar anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.