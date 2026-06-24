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mercoledì 24 giugno 2026
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Infantino difende l'hydration break: "Serve solo per il caldo, la Fifa non ci guadagna"

Il presidente della Federazione internazionale del calcio chiarisce: "Per noi è una questione puramente sportiva"
3 min
TagsMondiali 2026

L'hydration break, ossia la pausa obbligatoria per idratarsi durante le partite, nei primi giorni di Mondiale ha già sollevato diverse polemiche. Gli attacchi sono arrivati da Bielsa e Klopp, per esempio: "altera la concezione di calcio", "si gioca quattro volte invece di due" (perché sono previsti due break da diversi minuti, uno a metà del primo tempo e uno a metà del secondo), "una pratica utile solo per televisioni e sponsor", queste le critiche alla trovata introdotta ai Mondiali, che continua a far discutere. Per questo Gianni Infantino, presidente Fifa, ha dovuto metterci la faccia e spiegare.

Infantino: "Hydration break questione solo sportiva"

Infantino ha difeso così l'hydration break: "La ragione principale di queste pause è il caldo, ma bisogna anche capire che in una competizione come la Coppa del Mondo, che si svolge in 39 giorni, con squadre che possono giocare fino a otto partite, avere un momento di riposo è estremamente importante", ha detto il numero uno della Federazione internazionale del calcio. "Non ci sono entrate aggiuntive per la Fifa poiché tutti gli accordi commerciali sono stati firmati con largo anticipo. Quindi per noi non è un discorso economico. Per noi è una questione puramente sportiva", ha aggiunto. A conclusione, Infantino ha anche ammesso che questo Mondiale è "un torneo incredibile, l'evento più riuscito della storia".

La curiosa statistica sull'hydration break

Una curiosa statistica sull'hydration break rimbalza dai Mondiali: molti gol vengono segnati dopo la pausa, a dimostrazione dell'impatto decisivo che il break può avere sulla gara. Il gioco viene interrotto, il ritmo della gara anche e così una delle due squadre - spesso quella che fino a quel momento sta soffrendo o è in difficoltà - riesce a riorganizzarsi e, addirittura, a segnare, invertendo le sorti del match.

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