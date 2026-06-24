Dove vedere Scozia-Brasile, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Dopo il pareggio contro il Marocco e la vittoria contro Haiti, il Brasile di Carlo Ancelotti vuole ipotecare il primato. L'avversario sarà la Scozia di McTominay, che con un successo scavalcherebbe proprio i verdeoro, che potranno contare su Neymar.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Scozia-Brasile, l'orario
Scozia-Brasile si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Ramos. Morin e Marco i guardalinee. Il quarto uomo sarà Eskas. Il var sarà Pacheco, coadiuvato da Alshehri e Kwiatkowski.
Dove vedere Scozia-Brasile in diretta tv
Scozia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Scozia-Brasile, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Scozia-Brasile anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Clarke e Ancelotti
SCOZIA (4-5-1): Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; McGinn, Chrstie, Ferguson, McTominay, Tierney; Adams. A disposizione: Gordon, Kelly, Hyam, Souttar, McKenna, Ralston, Hickey, Fletcher, McLean, Curtis, Gannon-Doak, Dykes, Shankland, Stewart, Hirst. Ct: Clarke.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius, Paquetà, Rayan; Cunha. A disposizione: Ederson, Weverton, Bremer, Roger Ibañez, Leo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Ederson, Danilo, Martinelli, Neymar, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick. Ct: Ancelotti.
Indisponibili: Raphinha.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Dopo il pareggio contro il Marocco e la vittoria contro Haiti, il Brasile di Carlo Ancelotti vuole ipotecare il primato. L'avversario sarà la Scozia di McTominay, che con un successo scavalcherebbe proprio i verdeoro, che potranno contare su Neymar.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Scozia-Brasile, l'orario
Scozia-Brasile si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Ramos. Morin e Marco i guardalinee. Il quarto uomo sarà Eskas. Il var sarà Pacheco, coadiuvato da Alshehri e Kwiatkowski.
Dove vedere Scozia-Brasile in diretta tv
Scozia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Scozia-Brasile, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Scozia-Brasile anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.