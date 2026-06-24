Dove vedere Scozia-Brasile, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Situazione di equilibrio nel gruppo C. Dopo il pareggio contro il Marocco e la vittoria contro Haiti, il Brasile di Carlo Ancelotti vuole ipotecare il primato. L'avversario sarà la Scozia di McTominay, che con un successo scavalcherebbe proprio i verdeoro, che potranno contare su Neymar .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Scozia-Brasile, l'orario

Scozia-Brasile si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Ramos. Morin e Marco i guardalinee. Il quarto uomo sarà Eskas. Il var sarà Pacheco, coadiuvato da Alshehri e Kwiatkowski.

Dove vedere Scozia-Brasile in diretta tv

Scozia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Scozia-Brasile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Scozia-Brasile anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.