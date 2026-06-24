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Dove vedere Scozia-Brasile, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima della fase a gironi. Ancelotti vuole il primato contro McTominay: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsBrasileScoziaMondiali

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Dopo il pareggio contro il Marocco e la vittoria contro Haiti, il Brasile di Carlo Ancelotti vuole ipotecare il primato. L'avversario sarà la Scozia di McTominay, che con un successo scavalcherebbe proprio i verdeoro, che potranno contare su Neymar.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Scozia-Brasile, l'orario

Scozia-Brasile si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Ramos. Morin e Marco i guardalinee. Il quarto uomo sarà Eskas. Il var sarà Pacheco, coadiuvato da Alshehri e Kwiatkowski.  

Dove vedere Scozia-Brasile in diretta tv

Scozia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Scozia-Brasile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Scozia-Brasile anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Clarke e Ancelotti

SCOZIA (4-5-1): Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; McGinn, Chrstie, Ferguson, McTominay, Tierney; Adams. A disposizione:  Gordon, Kelly, Hyam, Souttar, McKenna, Ralston, Hickey, Fletcher, McLean, Curtis, Gannon-Doak, Dykes, Shankland, Stewart, Hirst. Ct: Clarke. 
Indisponibili: -.  
Squalificati: -. 
Diffidati: -.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius, Paquetà, Rayan; Cunha.  A disposizione: Ederson, Weverton, Bremer, Roger Ibañez, Leo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Ederson, Danilo, Martinelli, Neymar, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick. Ct: Ancelotti. 
Indisponibili: Raphinha.  
Squalificati: -. 
Diffidati: -.

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Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Dopo il pareggio contro il Marocco e la vittoria contro Haiti, il Brasile di Carlo Ancelotti vuole ipotecare il primato. L'avversario sarà la Scozia di McTominay, che con un successo scavalcherebbe proprio i verdeoro, che potranno contare su Neymar.

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Scozia-Brasile, l'orario

Scozia-Brasile si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Ramos. Morin e Marco i guardalinee. Il quarto uomo sarà Eskas. Il var sarà Pacheco, coadiuvato da Alshehri e Kwiatkowski.  

Dove vedere Scozia-Brasile in diretta tv

Scozia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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