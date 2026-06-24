Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Marocco-Haiti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima della fase a gironi. La nazionale di Ouahbi vuole il primato: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMaroccoHaitiMondiali

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Il Marocco, dopo il pareggio con il Brasile e la vittoria con la Scozia (che a loro volta si sfidranno), vuole ipotecare il primato. Gli uomini di Ouahbi affronteranno Haiti, tra le nazionali già eliminate in questa Coppa del Mondo. 

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Marocco-Haiti, l'orario

Marocco-Haiti si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte al Mercede Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'olandese Makkelie. Steegstra e De Vries i guardalinee. Il quarto uomo sarà Pinheiro. Il var sarà Higler, coadiuvato da San e Van Driessche.

Dove vedere Marocco-Haiti in diretta tv

Marocco-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Marocco-Haiti, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Marocco-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Ouhabi e Migne

MAROCCO (4-2-3-1): Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, Halhal, Salah-Eddine, Belammari, El Ouahdi, Amrabat, El Mourabet, Sbai, Talbi, Echghouyab, Yassine, El Kaabi, Rahimi. Ct: Ouahbi. 
Indisponibili: Aguerd, Ezzalzouli.  
Squalificati: -. 
Diffidati: Diop.

HAITI (5-4-1): Placide; Arcus, Delcroix, Casimir Duverne, Adé; Experience, Jean Jacques, Pierrot, Bellegarde; Providence. A disposizione: Duverger, A. Pierre, Thermoncy, Metusala, Lacroix, Paugain, Simon, Sainté, Etienne Jr, Deedson, Fortuné, Joseph, Isidor, Nason Ct: Migne. 
Indisponibili: W.Pierre.  
Squalificati: -. 
Diffidati: Arcus, Bellegarde, Jean Jacques, Pierrot.

 

 

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Il Marocco, dopo il pareggio con il Brasile e la vittoria con la Scozia (che a loro volta si sfidranno), vuole ipotecare il primato. Gli uomini di Ouahbi affronteranno Haiti, tra le nazionali già eliminate in questa Coppa del Mondo. 

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Marocco-Haiti, l'orario

Marocco-Haiti si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte al Mercede Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'olandese Makkelie. Steegstra e De Vries i guardalinee. Il quarto uomo sarà Pinheiro. Il var sarà Higler, coadiuvato da San e Van Driessche.

Dove vedere Marocco-Haiti in diretta tv

Marocco-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Marocco-Haiti, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Marocco-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Le ultime sui MondialiLa probabile formazione del Marocco
1
Dove vedere Marocco-Haiti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Ouhabi e Migne

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS