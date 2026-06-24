Dove vedere Marocco-Haiti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Il Marocco, dopo il pareggio con il Brasile e la vittoria con la Scozia (che a loro volta si sfidranno), vuole ipotecare il primato. Gli uomini di Ouahbi affronteranno Haiti, tra le nazionali già eliminate in questa Coppa del Mondo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Marocco-Haiti, l'orario
Marocco-Haiti si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte al Mercede Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'olandese Makkelie. Steegstra e De Vries i guardalinee. Il quarto uomo sarà Pinheiro. Il var sarà Higler, coadiuvato da San e Van Driessche.
Dove vedere Marocco-Haiti in diretta tv
Marocco-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Marocco-Haiti, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Marocco-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Ouhabi e Migne
MAROCCO (4-2-3-1): Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, Halhal, Salah-Eddine, Belammari, El Ouahdi, Amrabat, El Mourabet, Sbai, Talbi, Echghouyab, Yassine, El Kaabi, Rahimi. Ct: Ouahbi.
Indisponibili: Aguerd, Ezzalzouli.
Squalificati: -.
Diffidati: Diop.
HAITI (5-4-1): Placide; Arcus, Delcroix, Casimir Duverne, Adé; Experience, Jean Jacques, Pierrot, Bellegarde; Providence. A disposizione: Duverger, A. Pierre, Thermoncy, Metusala, Lacroix, Paugain, Simon, Sainté, Etienne Jr, Deedson, Fortuné, Joseph, Isidor, Nason Ct: Migne.
Indisponibili: W.Pierre.
Squalificati: -.
Diffidati: Arcus, Bellegarde, Jean Jacques, Pierrot.
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo C. Il Marocco, dopo il pareggio con il Brasile e la vittoria con la Scozia (che a loro volta si sfidranno), vuole ipotecare il primato. Gli uomini di Ouahbi affronteranno Haiti, tra le nazionali già eliminate in questa Coppa del Mondo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Marocco-Haiti, l'orario
Marocco-Haiti si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte al Mercede Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'olandese Makkelie. Steegstra e De Vries i guardalinee. Il quarto uomo sarà Pinheiro. Il var sarà Higler, coadiuvato da San e Van Driessche.
Dove vedere Marocco-Haiti in diretta tv
Marocco-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Marocco-Haiti, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Marocco-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.