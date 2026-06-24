Dove vedere Marocco-Haiti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Situazione di equilibrio nel gruppo C. Il Marocco , dopo il pareggio con il Brasile e la vittoria con la Scozia ( che a loro volta si sfidranno ), vuole ipotecare il primato. Gli uomini di Ouahbi affronteranno Haiti, tra le nazionali già eliminate in questa Coppa del Mondo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Marocco-Haiti, l'orario

Marocco-Haiti si disputerà oggi, nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, a mezzanotte al Mercede Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'olandese Makkelie. Steegstra e De Vries i guardalinee. Il quarto uomo sarà Pinheiro. Il var sarà Higler, coadiuvato da San e Van Driessche.

Dove vedere Marocco-Haiti in diretta tv

Marocco-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Marocco-Haiti, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Marocco-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.