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Dove vedere Repubblica Ceca-Messico, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima della fase a gironi. Molto ancora da definire nel gruppo A: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondialiRepubblica CecaMessico

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo A. Eccezion fatta per il Messico, padrone di casa, già qualificato, tutto è ancora da definire. Proprio la nazionale del commissario tecnico Aguirre scenderà in campo contro la Repubblica Ceca, che nelle prime due gare ha perso contro la Corea del Sud e pareggiato contro il Sudafrica.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Repubblica Ceca-Messico, l'orario

Repubblica Ceca-Messico si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, alle 03:00 allo Stadio Azteca di Città del Messico. Il direttore di gara sarà l'argentino Perez. I guardalinee Del Yesso e Rodriguez. Garay il quarto uomo. Lara il Var, coadiuvato da Toski e Bebek.  

Dove vedere Repubblica Ceca-Messico in diretta tv

Repubblica Ceca-Messico sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Repubblica Ceca-Messico, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Repubblica Ceca-Messico anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Koubek e Aguirre

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek. A disposizione: Hornicek, Stanek, Chaloupek, Zima, Holes, Zeleny, Soucek, Sochurek, Doudera, Sulc, Visinsky, Provod, Chytil, Kuchta, Chory. Ct: Koubek. 
Indisponibili: Jurasek.  
Squalificati: -. 
Diffidati: Krejci.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Jorge Sanchez, E.Alvarez, Vasquez, Chavez; Mora, Pineda, Romo; Alvarado, S.Gimenez, Vega. A disposizione: Rangel, Acevedo, Montes, Gallardo, Reyes, Alvarez, Lira, L. Chavez, 18 Vargas, Fidalgo, Gutierrez, Huerta, Gonzalez, Quinones, Jimenez, Martinez. Ct: Aguirre. 
Indisponibili: -.  
Squalificati: -. 
Diffidati: Gutierrez.

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Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo A. Eccezion fatta per il Messico, padrone di casa, già qualificato, tutto è ancora da definire. Proprio la nazionale del commissario tecnico Aguirre scenderà in campo contro la Repubblica Ceca, che nelle prime due gare ha perso contro la Corea del Sud e pareggiato contro il Sudafrica.

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Repubblica Ceca-Messico si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, alle 03:00 allo Stadio Azteca di Città del Messico. Il direttore di gara sarà l'argentino Perez. I guardalinee Del Yesso e Rodriguez. Garay il quarto uomo. Lara il Var, coadiuvato da Toski e Bebek.  

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