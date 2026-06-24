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Dove vedere Sudafrica-Corea del Sud, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima della fase a gironi. Molto ancora da definire nel gruppo A: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondialiSudafricaCorea del Sud

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo A. Eccezion fatta per il Messico, padrone di casa, già qualificato, tutto è ancora da definire. La Corea del Sud a quota 3 punti punterà di ipotecare il passaggio del turno. Nel'ultima partita la nazonale asiatica affronterà il Sudafrica, reduce dal pareggio contro la Repubblica Ceca.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Sudafrica-Corea del Sud, l'orario

Sudafrica-Corea del Sud si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, alle 03:00 allo Stadio BBVA di Guadalupe, in Messico. Il direttore di gara sarà l'argentino Tello. I guardalinee Belatti e Chade. Rojas il quarto uomo. Mastrangelo il Var, coadiuvato da Gallo e Dankert.  

Dove vedere Sudafrica-Corea del Sud in diretta tv

Sudafrica-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Sudafrica-Corea del Sud, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Sudafrica-Corea del Sud anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Broos e Hong Myung-Bo 

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Matha, Yaya Sithole, Adams; Maseko, Foster, Appollis. A disposizione: Chaine, Goss, Makhanya, Sibisi, Ndamane, Kabini, Cross, Mutuludi, Sebelebele, Mofokeng, Moremi, Rayners, Makgopa. Ct: Broos. 
Indisponibili: -.  
Squalificati: Zwane, Mokoena. 
Diffidati: Mbatha, Sibisi.

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Segui-gyu; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk; Kim Moon-Hwan, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Seol Young-Woo; Lee Kang-in, Lee Jae-Sung; Son Heung-Min. A disposizione: Song Bum-Keun, Jo Hyeon-Woo, Kim Tae-Hyeon, Cho Wi-Je, Lee Tae-Seok, Park Jin-Seob, Castrop, Kim Jin-Gyu, Bae Jun-Ho, Lee Dong-Gyeong, Eom Ji-Sung, Yang Hyun-Jun, Oh Hyeon-Gyu, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung. Ct:  Hong Myung-Bo. 
Indisponibili: -.  
Squalificati: -. 
Diffidati:  Lee Gy-Hyuk, Lee Kang-In, Paik Seung-Ho.

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Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Situazione di equilibrio nel gruppo A. Eccezion fatta per il Messico, padrone di casa, già qualificato, tutto è ancora da definire. La Corea del Sud a quota 3 punti punterà di ipotecare il passaggio del turno. Nel'ultima partita la nazonale asiatica affronterà il Sudafrica, reduce dal pareggio contro la Repubblica Ceca.

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Sudafrica-Corea del Sud, l'orario

Sudafrica-Corea del Sud si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, alle 03:00 allo Stadio BBVA di Guadalupe, in Messico. Il direttore di gara sarà l'argentino Tello. I guardalinee Belatti e Chade. Rojas il quarto uomo. Mastrangelo il Var, coadiuvato da Gallo e Dankert.  

Dove vedere Sudafrica-Corea del Sud in diretta tv

Sudafrica-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Sudafrica-Corea del Sud, dove vederla in streaming

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