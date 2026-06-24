Dove vedere Sudafrica-Corea del Sud, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Situazione di equilibrio nel gruppo A. Eccezion fatta per il Messico , padrone di casa, già qualificato , tutto è ancora da definire. La Corea del Sud a quota 3 punti punterà di ipotecare il passaggio del turno. Nel'ultima partita la nazonale asiatica affronterà il Sudafrica, reduce dal pareggio contro la Repubblica Ceca.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Sudafrica-Corea del Sud, l'orario

Sudafrica-Corea del Sud si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25, alle 03:00 allo Stadio BBVA di Guadalupe, in Messico. Il direttore di gara sarà l'argentino Tello. I guardalinee Belatti e Chade. Rojas il quarto uomo. Mastrangelo il Var, coadiuvato da Gallo e Dankert.

Dove vedere Sudafrica-Corea del Sud in diretta tv

Sudafrica-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Sudafrica-Corea del Sud, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Sudafrica-Corea del Sud anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.