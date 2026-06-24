Spence nega la stretta di mano a Partey: bufera a Foxborough prima di Inghilterra-Ghana

FOXBOROUGH (STATI UNITI) - Coppa del Mondo 2026 senza pace : è scoppiata l'ennesima polemica . Sono infatti diventate virali sui social le immagini del prepartita tra Inghilterra e Ghana , sfida valida per la seconda giornata del girone L e disputata al 'Gillette Stadium' di Foxborough . In particolare, nel classico rituale che segue gli inni nazionali , quello delle strette di mano tra le due squadre, un giocatore inglese rifiuta il saluto di un avversario .

Spence nega la stretta di mano a Partey: bufera a Foxborough

La vicenda ruota attorno a Djed Spence e Thomas Partey. Il difensore del Tottneham di De Zerbi, alla sua ottava presenza con la Nazionale dei 'Tre Leoni', tiene la mano in tasca, senza toglierla, quando Thomas Partey, centrocampista in prestito al Villarreal dall'Arsenal (l'accordo scade il prossimo 30 giugno), gli passa accanto. Un rifiuto clamoroso che lascia attonito il ghanese, visibilmente turbato dall'accaduto. Pochi istanti dopo Partey incrocia per qualche attimo lo sguardo di Spence e poi prosegue senza battere ciglio, salutando gli altri giocatori inglesi.

Scintille Spence-Partey nel prepartita: cosa sappiamo

Secondo le prime ricostruzioni dei media internazionali, dietro al comportamento del difensore del Tottenham ci sarebbero le delicate vicende giudiziarie che vedono coinvolto, in prima persona, il centrocampista del Villarreal, accusato di stupro e violenza sessuale (tra il 2020 e il 2022) nei confronti di quattro donne diverse che hanno presentato denuncia. Il classe 1993, che si è sempre dichiarato innocente, andrà a processo il prossimo anno presso il Southwark Crown Court di Londra. Una situazione molto complessa che ha addirittura impedito a Partey di esordire al Mondiale contro Panama: le autorità canadesi, complici i provvedimenti giudiziari in atto, gli hanno infatti negato il visto. La vicenda ha colpito nel profondo anche i tifosi inglesi che ieri sera hanno travolto di fischi lo stesso Partey a ogni tocco di palla.