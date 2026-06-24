Polemiche sull'Hydration break ma la Fifa valuta di tenerlo in futuro

Hydration break tra i fischi, ma Infantino le vuole tenere

Tuttavia, dopo le critiche secondo cui le pause sarebbero un modo subdolo per inserire pubblicità o time-out in stile americano, Infantino ha suggerito che le interruzioni abbiano avuto un impatto positivo. «Forse l'allenatore può rivalutare determinate situazioni, correggere alcuni errori. I giocatori si riposano un po' e tornano in campo a pieno regime. Beh, è necessariamente un male? Forse è un bene», ha concluso Infantino.

Intanto, però, allo stadio arriva il dj contro i fischi per il cooling break tanto inviso ai tifosi. Per coprire i ‘booo’ che si sono alzati dagli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal dj con musica ad alto volume per coprire le proteste.