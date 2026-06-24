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Polemiche sull'Hydration break ma la Fifa valuta di tenerlo in futuro

Le tanto discusse pause possono rimanere anche per le prossime competizioni: le parole di Infantino
2 min

La Fifa valuterà la possibilità di mantenere le pause per l'idratazione anche nei prossimi Mondiali, nonostante le polemiche suscitate dalle interruzioni di gioco introdotte durante il torneo di quest'anno. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha difeso la decisione di introdurre le pause - a metà di ogni tempo - in questo Mondiale, affermando martedì che potrebbero contribuire a rendere il gioco più avvincente per i tifosi. Ha aggiunto che la Fifa analizzerà la situazione per i prossimi tornei «sulla base di questa esperienza».

 

 

Hydration break tra i fischi, ma Infantino le vuole tenere

Tuttavia, dopo le critiche secondo cui le pause sarebbero un modo subdolo per inserire pubblicità o time-out in stile americano, Infantino ha suggerito che le interruzioni abbiano avuto un impatto positivo. «Forse l'allenatore può rivalutare determinate situazioni, correggere alcuni errori. I giocatori si riposano un po' e tornano in campo a pieno regime. Beh, è necessariamente un male? Forse è un bene», ha concluso Infantino.

 

 

Intanto, però, allo stadio arriva il dj contro i fischi per il cooling break tanto inviso ai tifosi. Per coprire i ‘booo’ che si sono alzati dagli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal dj con musica ad alto volume per coprire le proteste.

 

 

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