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Mondiali, il tabellone completo dei sedicesimi di finale live: tutti gli abbinamenti aggiornati

Con le sfide del girone B, in programma a partire da questa sera (Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada), si compongono gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata: la situazione
TagsMondiali 2026tabelloneSedicesimi di finale

Risultati a sorpresa, giocate d'alta scuola e gol d'autore: il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti non sta tradendo le attese degli appassionati sparsi per il globo. Dopo le prime due partite della fase a gironi - che hanno dato lustro ai protagonisti annunciati, da Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Mbappè e Haaland - si entra nella fase cruciale della competizione, ovvero la terza e ultima giornata, quella che determinerà di fatto le prime due classificate di ogni raggruppamento e le otto migliori terze che si sfideranno nella fase a eliminazione diretta, al via con i sedicesimi di finale.

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Mondiali, la squadre qualificate ai sedicesimi dopo le prime due giornate

Con le sfide del gruppo K, Colombia-R.D.Congo e Portogallo-Uzbekistan, si è ufficialmente chiusa la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026 eppure il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta inizia prendere sempre più forma. Sono già sette le selezioni nazionali che hanno centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale: Messico nel girone A, Stati Uniti nel girone D, Germania nel girone E, Argentina nel girone J, Francia nel girone I insieme alla Norvegia e la Colombia nel girone K. Salutano anzitempo il mondiale, dopo due ko in altrettante partite disputate e con un turno di anticipo, Haiti, la Turchia di Vincenzo Montella, la Tunisia, la Giordania e Panama. Di seguito la situazione attuale del tabellone dei sedicesimi di finale con le squadre certe del primo posto nel proprio girone:

1. GERMANIA-3ABCDF

2. 1I-3CDFGH

3. 2A-2B

4. 1F-2C

5. 2K-2L

6. 1H-2J

7. STATI UNITI-3BEFIJ

8. 1G-3AEHIJ

9. 1C-2F

10. 2E-2I

11. MESSICO-3CEFHI

12. 1L-3EHIJK

13. ARGENTINA-2H

14. 2D-2G

15. 1B-3EFGIJ

16. 1K-3DEIJL

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Mondiali 2026, il tabellone della fase a eliminazione diretta in tempo reale

In attesa degli incroci della terza e ultima giornata, al via da questa sera - mercoledì 24 giugno - con le sfide del gruppo B Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, quello di seguito sarebbe il tabellone se la fase a gironi si concludesse oggi. Spiccano Olanda-Marocco (Malen contro El Aynaoui), il derby sudamericano tra l'Argentina campione del mondo e l'Uruguay di Bielsa e un tutt'altro che scontato Inghilterra-Capo Verde: da una parte Harry Kane per trasformare in realtà un sogno che, oltremanica, dura dal 1966 e dall'altra Vozinha per trascinare i suoi e stupire, ancora una volta, il mondo.

1. Germania-Paraguay

2. Francia-Svezia

3. Corea del Sud-Svizzera

4. Olanda-Marocco

5. Portogallo-Ghana

6. Spagna-Austria

7. Stati Uniti-Algeria

8. Egitto-Repubblica Ceca

9. Brasile-Giappone

10. Costa d'Avorio-Norvegia

11. Messico-Scozia

12. Inghilterra-Capo Verde

13. Argentina-Uruguay

14. Australia-Iran

15. Canada-Belgio

16. Colombia-Croazia

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Risultati a sorpresa, giocate d'alta scuola e gol d'autore: il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti non sta tradendo le attese degli appassionati sparsi per il globo. Dopo le prime due partite della fase a gironi - che hanno dato lustro ai protagonisti annunciati, da Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Mbappè e Haaland - si entra nella fase cruciale della competizione, ovvero la terza e ultima giornata, quella che determinerà di fatto le prime due classificate di ogni raggruppamento e le otto migliori terze che si sfideranno nella fase a eliminazione diretta, al via con i sedicesimi di finale.

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