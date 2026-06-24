Mondiali, il tabellone completo dei sedicesimi di finale live: tutti gli abbinamenti aggiornati

Mondiali, la squadre qualificate ai sedicesimi dopo le prime due giornate

Con le sfide del gruppo K, Colombia-R.D.Congo e Portogallo-Uzbekistan, si è ufficialmente chiusa la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026 eppure il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta inizia prendere sempre più forma. Sono già sette le selezioni nazionali che hanno centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale: Messico nel girone A, Stati Uniti nel girone D, Germania nel girone E, Argentina nel girone J, Francia nel girone I insieme alla Norvegia e la Colombia nel girone K. Salutano anzitempo il mondiale, dopo due ko in altrettante partite disputate e con un turno di anticipo, Haiti, la Turchia di Vincenzo Montella, la Tunisia, la Giordania e Panama. Di seguito la situazione attuale del tabellone dei sedicesimi di finale con le squadre certe del primo posto nel proprio girone: