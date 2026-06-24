Mondiali, il tabellone completo dei sedicesimi di finale live: tutti gli abbinamenti aggiornati
Risultati a sorpresa, giocate d'alta scuola e gol d'autore: il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti non sta tradendo le attese degli appassionati sparsi per il globo. Dopo le prime due partite della fase a gironi - che hanno dato lustro ai protagonisti annunciati, da Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Mbappè e Haaland - si entra nella fase cruciale della competizione, ovvero la terza e ultima giornata, quella che determinerà di fatto le prime due classificate di ogni raggruppamento e le otto migliori terze che si sfideranno nella fase a eliminazione diretta, al via con i sedicesimi di finale.
Mondiali, la squadre qualificate ai sedicesimi dopo le prime due giornate
Con le sfide del gruppo K, Colombia-R.D.Congo e Portogallo-Uzbekistan, si è ufficialmente chiusa la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026 eppure il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta inizia prendere sempre più forma. Sono già sette le selezioni nazionali che hanno centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale: Messico nel girone A, Stati Uniti nel girone D, Germania nel girone E, Argentina nel girone J, Francia nel girone I insieme alla Norvegia e la Colombia nel girone K. Salutano anzitempo il mondiale, dopo due ko in altrettante partite disputate e con un turno di anticipo, Haiti, la Turchia di Vincenzo Montella, la Tunisia, la Giordania e Panama. Di seguito la situazione attuale del tabellone dei sedicesimi di finale con le squadre certe del primo posto nel proprio girone:
1. GERMANIA-3ABCDF
2. 1I-3CDFGH
3. 2A-2B
4. 1F-2C
5. 2K-2L
6. 1H-2J
7. STATI UNITI-3BEFIJ
8. 1G-3AEHIJ
9. 1C-2F
10. 2E-2I
11. MESSICO-3CEFHI
12. 1L-3EHIJK
13. ARGENTINA-2H
14. 2D-2G
15. 1B-3EFGIJ
16. 1K-3DEIJL
Mondiali 2026, il tabellone della fase a eliminazione diretta in tempo reale
In attesa degli incroci della terza e ultima giornata, al via da questa sera - mercoledì 24 giugno - con le sfide del gruppo B Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, quello di seguito sarebbe il tabellone se la fase a gironi si concludesse oggi. Spiccano Olanda-Marocco (Malen contro El Aynaoui), il derby sudamericano tra l'Argentina campione del mondo e l'Uruguay di Bielsa e un tutt'altro che scontato Inghilterra-Capo Verde: da una parte Harry Kane per trasformare in realtà un sogno che, oltremanica, dura dal 1966 e dall'altra Vozinha per trascinare i suoi e stupire, ancora una volta, il mondo.
1. Germania-Paraguay
2. Francia-Svezia
3. Corea del Sud-Svizzera
4. Olanda-Marocco
5. Portogallo-Ghana
6. Spagna-Austria
7. Stati Uniti-Algeria
8. Egitto-Repubblica Ceca
9. Brasile-Giappone
10. Costa d'Avorio-Norvegia
11. Messico-Scozia
12. Inghilterra-Capo Verde
13. Argentina-Uruguay
14. Australia-Iran
15. Canada-Belgio
16. Colombia-Croazia
Risultati a sorpresa, giocate d'alta scuola e gol d'autore: il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti non sta tradendo le attese degli appassionati sparsi per il globo. Dopo le prime due partite della fase a gironi - che hanno dato lustro ai protagonisti annunciati, da Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Mbappè e Haaland - si entra nella fase cruciale della competizione, ovvero la terza e ultima giornata, quella che determinerà di fatto le prime due classificate di ogni raggruppamento e le otto migliori terze che si sfideranno nella fase a eliminazione diretta, al via con i sedicesimi di finale.