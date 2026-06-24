Bellingham accende la polemica per le parole dette ad Ayew con la mano davanti, ma le nuove regole del Mondiale...

La "Prestianni Law" ha colpito per la prima volta al Mondiale. Dopo l'episodio che aveva coinvolto il giocatore argentino del Benfica e Vinicius , con Prestianni che aveva insultato il brasiliano coprendosi la bocca, la Fifa ha introdotto la nuova regola: se parli con un avversario con la bocca coperta vieni espulso. Il primo a lasciare il campo per averlo fatto è stato Miguel Almiron, del Paraguay , nella partita contro la Turchia. Hanno fatto il giro del web le foto di Bellingham che fa la stessa cosa con Ayew durante la sfida contro il Ghana, in una partita già discussa di suo per un rigore negato agli africani.

Perché Bellingham non è stato espulso durante Inghilterra-Ghana

I tifosi sui social sono in rivolta per la mancata espulsione del trequartista inglese. Ma alla nuova norma della Fifa ci sono delle eccezioni: infatti non è vietato il gesto in sé, dipende dal contesto in cui viene fatto. Nell'episodio che ha coinvolto Bellingham e Ayew, in quel momento non sembra esserci tensione tra i due. Stando alle ricostruzioni, i due calciatori stavano conversando pacificamente perciò il Var non è intervenuto. Questo episodio è diverso da quello di Almiron perché accaduta in un momento di tensione della partita.