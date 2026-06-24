Vinicius Junior show, Scozia travolta: il Brasile convince, Ancelotti ritrova Neymar

Con un Vinicius Junior così è tutto più facile. Trascinatore con quattro gol in tre partite, la stella del Real Madrid stende la Scozia con una doppietta e porta il Brasile ai sedicesimi da capolista del gruppo C. Di Matheus Cunha la firma sul terzo gol finale per una Seleçao che cresce di condizione, guadagna autostima e inizia a divertire: dopo il faticoso debutto contro il Marocco e la vittoria poco convincente su Haiti , finalmente Ancelotti mette d'accordo tutta l'esigente torcida brasiliana e nel finale ritrova anche il tanto atteso Neymar (al quarto Mondiale come Djalma Santos , Pelé e Cafu ).

Scozia, quanti errori

Ci ha messo molto del suo anche la Scozia, battuta a sorpresa anche sul piano fisico e agonistico (emblematico il secondo gol di Vinicius al 23', costruito sulla pressione forte e su un ostinato recupero palla al limite dell'area) oltre che su quello tecnico con un orribile tentativo di costruzione dal basso insensato oltre che antistorico (clamoroso l'errore di McKenna al 7', che favorisce l'anticipo di Rayan e la prima rete del campione verdeoro).

Ancelotti vince la scommessa Rayan

Ancelotti, ancora preso simpaticamente di mira dai meme su Endrick (dentro negli ultimi 10'), ha avuto ottime risposte dall'attaccante del Bournemouth, unico cambio rispetto alla formazione schierata contro Haiti, scelto al posto dell'infortunato Raphina. Positive anche le prestazioni di Paquetá a centrocampo e dell'ex Juve Danilo in difesa.

Vinicius Junior dà spettacolo, riecco Neymar

Su tutti, ovviamente, spicca però Vinicius Junior. Due gol a referto, un altro segnato ma poi annullato per una discutibile lettura dell'arbitro messicano Palazuelos dopo un controllo al Var, la tripletta sfiorata nel secondo tempo e nell'insieme l'impressione di un giocatore ormai completo e responsabilizzato dalla maglia della Seleçao. I quindici minuti di Neymar, infine, fanno sognare i tifosi verdeoro e completano una serata perfetta per il Brasile.