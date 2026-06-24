Svizzera, show e primo posto nel girone B: Manzambi e Vargas affondano il Canada 

Al BC Place di Vancouver i padroni di casa del Canada escono sconfitti nella terza e ultima partita del girone B: la Svizzera, infatti, fa la voce grossa e si impone per 2-1 chiudendo al primo posto con 7 punti. Si qualifica al tabellone dei sedicesimi anche il Canada, secondo con 4 punti come la Bosnia (terza dopo il successo contro il Qatar in virtù della peggiore differenza reti). Sul tabellino dei marcatori ci finiscono i nomi di Vargas e Manzambi , ma va sottolineato anche il lavoro di Embolo, mentre serve a poco il gol della bandiera di Promise.

Niente gol a Vancouver nel primo tempo

Svizzera e Canada danno vita a una partita divertente fin dall’inizio, che nel primo tempo si è chiusa senza gol. Gli elvetici, in avvio, hanno creato i pericoli maggiori con Embolo, che da ottima posizione in area ha centrato Crepeau, in uscita disperata con le mani aperte. Poi Manzambi, sulla respinta, ha tentato la conclusione venendo murato da Cornelius. Il Canada ha retto, crescendo prima del riposo. Larin ci ha provato, però non ha sorpreso Kobel, mentre Ahmed ha provato il colpo grosso con il mancino, ma anche in questo caso il numero uno svizzero si è disteso e ha salvato la porta.

Svizzera cattiva

A inizio ripresa la Svizzera mette il turbo. Il grande protagonista è Manzambi che prima serve l’assist rasoterra per Vargas, abile a sbloccare la sfida con un tiro potente sul primo palo (46'), e poi realizza il raddoppio di potenza (57') approfittando dell’appoggio intelligente di Embolo ma anche del pasticcio di Crepeau, che non è impeccabile nel leggere la traiettoria del tiro del classe 2005 del Friburgo.

Una doppia mazzata per il Canada: David, tra l’altro, non incide lì davanti, ma arriva lo stesso il gol della bandiera grazie allo spunto di Promise (grandissimo l'assist di Saliba) al 76'. La nazionale di casa, dunque, esce sconfitta e ridimensionata da una Svizzera quadrata e cattiva.