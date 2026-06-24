"Gli alieni rapiranno Neymar durante Brasile-Scozia". E sui social l'aeroporto di Miami prende in giro la profezia

"State attenti, gli ufo rapiranno Neymar e Vinicius durante la partita tra Brasile e Scozia stanotte". No, non è il trailer di Independence Day 2 ma la profezia della veggente brasiliana Vò Bahiana. La previsione è proprio quella dei film di fantascienza: un’invasione aliena progettata durante una partita dei Mondiali 2026. La nuova Baba Vanga ha le idee chiare: "Un gigantesco ufo atterrerà al centro dello stadio di Miami e rapirà Neymar e Vinicius Jr. Attenzione, il giorno 24 di giugno arriveranno gli alieni sulla Terra". Una profezia che sembra molto accurata quanto complessa e che, nonostante la sua strampalata ipotesi, ha incontrato i favori di alcune agenzie di bookmakers che non hanno perso occasione per accettare puntate sulla vicenda. Neymar e Vini Jr sono avvisati.