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"Gli alieni rapiranno Neymar durante Brasile-Scozia". E sui social l'aeroporto di Miami prende in giro la profezia

"Gli alieni rapiranno Neymar durante Brasile-Scozia". E sui social l'aeroporto di Miami prende in giro la profezia

Una veggente brasiliana: "Invasione aliena durante la partita dei Mondiali". La scelta dell'aeroporto americano scatena le reazioni degli utenti
Simone Zizzari
2 min

"State attenti, gli ufo rapiranno Neymar e Vinicius durante la partita tra Brasile e Scozia stanotte". No, non è il trailer di Independence Day 2 ma la profezia della veggente brasiliana Vò Bahiana. La previsione è proprio quella dei film di fantascienza: un’invasione aliena progettata durante una partita dei Mondiali 2026. La nuova Baba Vanga ha le idee chiare: "Un gigantesco ufo atterrerà al centro dello stadio di Miami e rapirà Neymar e Vinicius Jr. Attenzione, il giorno 24 di giugno arriveranno gli alieni sulla Terra". Una profezia che sembra molto accurata quanto complessa e che, nonostante la sua strampalata ipotesi, ha incontrato i favori di alcune agenzie di bookmakers che non hanno perso occasione per accettare puntate sulla vicenda. Neymar e Vini Jr sono avvisati.

L'ironia dell'account social dell'aeroporto di Miami

La questione diventa quasi surreale quando l'account ufficiale dell'aeroporto di Miami posta un'immagine volutamente ironica con un'astronave aliena sopra i cieli della città con la didascalia che ha scatenato le ironie di tantissimi utenti: "L'FAA ha appena emesso una restrizione ufficiale dello spazio aereo per la partita di stasera tra Scozia e Brasile a causa di segnalazioni di un'insolita attività aerea nella regione". Con tanto di emoticon aliena a corredo. E c'è anche chi usa il pretesto della profezia per scatenare la sua genialità con il meme di Ancelotti che prende Endrick e lo offre agli alieni in cambio di Neymar...

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